Venemaa jagab värbamisteateid nii politseis kui Vene-Mongoolia piiril

Sel nädalal mobilisatsiooni välja kuulutanud Venemaalt üritab osa mehi lahkuda, mistõttu antakse mobiliseerimisteated ka meestele, kes on protestide käigus vahi alla võetud ning ühtlasi on Vene ametnikud hakanud kontrollima, ega Vene-Mongoolia piirijärjekorras pole mehi, kes püüavad püssi alla minekust pääseda.

"Tundub, et nad võtavad kõik... otse tänavalt," ütles Financial Timesile 64-aastane Vene naine, kelle poeg just mobiliseeriti Vene väkke.

Financial Timesiga suhelnud Venemaal elavate inimeste kommentaaridest ilmnes inimeste hirm, et sundmobiliseeritud saadetakse "kahurilihaks" ning Putini välja kuulutatud osaline mobilisatsioon on suurema ulatusega kui varem avalikult mõista anti.

Vene inimõigustega tegelevad juristid on samuti teatanud tuhandetest pöördumistest inimeste poolt, kes kardavad sundvärbamist Vene relvajõududesse.

Vene politoloog Jekaterina Schulmann tõi sotsiaalmeedias välja, et Putini osalise mobilisatsiooni seadluses (ukaasis) puuduvad selged parameetrid, mis piiraks mobilisatsiooni kas geograafiliselt või mingite muude kriteeriumite alusel.

Schulmanni sõnul võib teksti alusel sundvärvata ükskõik keda peale sõjatööstuse sektori töötajate.

The Moscow Timesi sõnul on mobilisatsioonist aastaks vabastatud osa Gazpromi töötajaid. Väidetavalt said vabastuse ka pangandussektor ning teised majandusharud, ilma milleta pole riigi toimimine väidetavalt võimalik.

Mõnes Venemaa piirkonnas, eriti riigi kaugetes ja vaesemates piirkondades on aktivistide ja tunnistajate sõnul hakatud mehi sundmobiliseerima olenemata nende taustast.

"Pole oluline, mitu last sul on, kas sul on või ei ole sõjalist kogemust või kas sa oled armees teeninud või mitte. Värbamisteateid jagati kõigile," ütles üks Venemaa Kaug-Idas Burjaatias elav naine Financial Timesile.

Naise sõnul helistati tema abikaasale paar tundi peale mobilisatsiooni väljakuulutamist, informeerides teda sundmobiliseerimisest. Paaril on viis last ning mehel ei ole varasemat sõjalist kogemust.

Abielupaar lülitas enda telefonid välja, lahkus kodust ning üritas pageda Mongooliasse.

Pikas piirijärjekorras olnud sõbrad aga hoiatasid, et ka järjekorras olijaid kontrollivad Vene ametnikud. Väidetavalt oli varem läbi otsitud nende kodu, kui nad sealt olid lahkunud.

Vene-Ukraina sõjas on juba praegu hukkunud ebaproportsionaalselt palju burjaate võrrelduna nende elanikkonna suurust kogu Vene rahvaarvuga.

Sõjavastase Vaba Burjaatia Ühingu kaasasutaja Aleksandra Garmažapova sõnul on tõenäoliselt Burjaatiast mobiliseeritud juba ligi 5000 meest, vahendab The Moscow Times.

Vene seaduste kohaselt ei tohi mobilisatsioonikohustusega mehed ei oma elukohast ega riigist lahkuda. Siiski pole seda reeglit üle riigi üheselt jõustatud.

Vene presidendi esindaja Dmitri Peskovi sõnul on väited massilisest põgenemisest Venemaalt tugevalt liialdatud.

Peskovi sõnul on korrektne ka politsei komme jagada sundmobilisatsiooni teatisi politseijaoskondades kinni peetud inimestele, kes lähipäeval on sinna sattunud suure tõenäosusega sellesama mobilisatsiooni vastu protestides.

Vene viitseadmiral Vladimir Tsimljanski sõnul mobiliseeriti esimese 24 tunni jooksul üle 10 000 inimese.

Sundmobilisatsiooni vastu toimusid mitmel pool Venemaal protestid. Viimastel andmetel on mobilisatsiooni vastu protestivad inimesed blokeerinud Dagestanis ühe kohaliku kiirtee.

Dagestanis on suurim ametlikult kinnitatud Vene-Ukraina sõja tõttu hukkunute arv kõikidest Vene regioonidest, vahendab The Moscow Times.