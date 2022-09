Salm: Venemaa on eesmärkidele Ukrainas meeletult pühendunud

Et viimase aja sündmused on näidanud, et Vene juhtkond on nõus maksma kõrget hinda ja võtma riske ühiskonnas, võib järeldada, et Venemaa on oma eesmärkide saavutamisse Ukrainas meeletult pühendunud, ütles kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.

Kaitseministeeriumis ollakse seisukohal, et väljakuulutatud osaline mobilisatsioon on Venemaa jaoks erakordne otsus, sest selle elluviimine on sõjaliselt keerukas ja see võib kaasa tuua rahulolematuse ühiskonnas, märkis Salm.

Salmi sõnul tähendab Venemaa sõjaline pühendumus, et nad ei saa sarnaselt Ukrainale kaotust lubada.

"Need otsused tähendavad panuste tõstmist, eskalatsiooni, katset Ukrainalt initsiatiivi tagasi haarata. Sellega üritatakse läänele näidata, et nad on valmis temperatuuri tõstma, vajadusel keemistemperatuurini. Aga et on ka alternatiiv vaherahuks," lausus Salm.

Salmi sõnul kasutavad osavad Vene diplomaadid noobleid sõnu, et näidata vaherahu võimalikkust ja vajadust. "Tegelikult tähendaks see Ukraina riigi ja rahva mahamüümist ja seda me ei saa lubada," nentis ta.

Salmi sõnul näitavad Venemaa viimase nädala käigud, et sõda jätkub pikalt ning Venemaa on nõus aina suuremaid riske võtma.

"See demonstreerib, et Venemaa on eesmärkidele meeletult pühendunud, maksma kõrget hinda ja võtma riske oma ühiskonnas. See on väga tõsine järeldus, üks tõsisemaid, mis me sõja jooksul oleme pidanud tegema," ütles ta.

"Eskalatsioon on ka tuumaretoorika sissetoomine. See tähendab, et meid ootab ees pikk sõda," lisas ta.

Salmi sõnul on Venemaad viimase aja käikudele sundinud ukrainlaste edu vasturünnakutel ning võidusõnumite efektiivne levitamine ning lääneriikidele ja nende ühiskondadele sõnumi andmine, et võit on võimalik.

"Operatsioon Harkivis täitis selle eesmärgi filigraanselt, Ukraina sööstis sellega taas teleekraanidele. See tõi tagasi usu, lootuse, teadmise, et Ukrainal on võimalik võit saavutada. Ukraina haaras initsiatiivi erakordselt kiiresti ja veenvalt," lausus Salm.

Salmi sõnul teavad ukrainlased, et neil tuleb lääneriikidele pakkuda võidunarratiivi, et tagada relvadega toetamise jätkumise.