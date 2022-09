Fotod: Sirgalas kontrollitakse reservväelastest skautide lahinguvalmidust

Scoutspataljon oma lahinguvalmidust tõestama ei pea. Skaudid on valmis vajadusel lahingusse astuma 24/7. Küll aga peaksid relvadrilli taas kord läbi tegema need, kes Scoutspataljonis kunagi varem on teeninud. Sirgalasse kutsuti õppekogunemisele üle 200 reservväelase.

"Nende viie päeva jooksul, mis nad siin koos meiega on, ma usun küll, et nad saavutavad vana hea skaudi taseme, et minna vajadusel meiega otse lahingusse," ütles Scoutspataljoni ülem Ranno Raudsik.

Vana hea skaudi taseme taastamiseks ja kodupataljoniga lõimimiseks korratakse sõduri baasoskusi ja tehakse laskeharjutusi. Päeva lõpuks on väljaõpe taastunud.

"Tabamused on sihtmärgis, ehk ütlevad, et kõik on hästi, muretseda pole vaja. Tegelikult väga palju aega ei kulu sellest uuesti arusaamiseks, mida on vaja teha ja kuidas on vaja teha," lausus Scoutspataljoni Alfa soomusjalaväekompanii ülem Allar Olesk.

Lisaõppekogunemine näitab ka seda, kui kiiresti on võimalik reservväelasi häire korral tavaelust välja tõmmata

"Paar päeva tagasi olin kodus, tegin plaane enda naisega ja siis sain sõnumi. Ütlesin, ma pean minema, naine sai aru ja võttis otsuse vastu, et toetab mind. Muud ei saa teha, peab tulema. Kui vorm on tagasi seljas ja hakkad uuesti asju tegema, siis oskused tulevad ikkagi tagasi," rääkis reservväelane Aleksander-Daniel Kinks.

Scoutspataljoni ülema hinnangul piisab reservväelaste lahinguvalmiduse hoidmiseks ühest õppekogunemisest paari aasta jooksul.