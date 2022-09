Nädal enne parlamendivalimisi on Lätis suurim toetus peaministrierakonnal

Läti parlamendivalimisteni on jäänud nädal ning suurim toetus on peaminister Krišjanis Karinši Uue Ühtsuse erakonnal. Samal ajal pole ligi veerand valijatest veel oma eelistust kujundanud.

Läti televisiooni ja SKDS-i tellitud küsitlusuuringu järgi on suurim toetus peaminister Krišjanis Karinši Uue Ühtsuse erakonnal, mida toetab 13,3 protsenti vastanutest.

Teisel kohal on 7,8 protsendiga Roheliste ja Põllumeeste Liit, vaatamata sellele, et erakonna peaministrikandidaat Aivars Lembergs kannab viie aasta pikkust vanglakaristust ja on USA sanktsioonide all.

Populaarsuselt on kolmandal kohal 7,3 protsendiga parempoolne Rahvuslik Liit. 5,4 protsenti valijatest toetab saabuvateks valimisteks väiksemate erakondade alusel loodud Ühendatud Nimekirja.

5,1 protsendine toetus on vasaktsentristlikul erakonnal Koosmeel.

Kuuendal kohal on 4,9 protsenidga liberaalne Progressiivide erakond ja 3,6 protsenti valijatest toetab samuti liberaalset erakonda Arengu Eest.

Seimi valimiskünnis on viis protsenti, ehk järgmisse parlamendikoosseisu võib olenevalt valimistulemustest kuuluda seitse kuni 12 erakonda.

Kindla eelistuseta on valijatest 23,7 protsenti, samal ajal ütlesid 10,4 protsenti vastanutest, et ei plaani üldse valima minna. Valijatest 37 protsenti plaanivad kindlalt valima minna, 33 protsenti lähevad tõenäoliselt valima, 13 protsenti vastasid, et nad tõenäoliselt ei lähe valima. 7 protsenti jättis küsimusele vastamata.

Kokku kandideerib 1. oktoobril toimuvatel valimistel 19 erakonda.