Galerii: Scoutspataljoni reservväelased harjutasid Javelinist laskmist

Sirgala harjutusväljal jätkusid laskeharjutused ja täiendväljaõpe, mille käigus harjutasid Scoutspataljoni reservväelased laskmist nii miinipildujast kui tankitõrje raketisüsteemist Javelin, teatas kaitseväe peastaap.

Õhutõrjepataljon lõi Scoutspataljoni võitlejate kohale õhumulli, katmaks manööverüksust õhuohu eest ning Kirde maakaitseringkonna võitlejad valmistasid ette kaitsepositsioone eelseisvateks õppelahinguteks.

"Olin enne ise tankitõrjekompaniis, kus simulaatoril sai Javelini laskmist harjutada päris palju. Praegu oli selline kerge meeldetuletus ja lasusooritus. Läks ilusti pihta," ütles pühapäeva ennelõunal Sirgala harjutusväljal tankitõrje raketisüsteemist Javelin lasknud Scoutspataljoni tankitõrjekompanii reservväelane nooremseersant Robin Baiduža.

Õhutõrjepataljon saavutas oma lahinguvalmiduse laupäeva hilisõhtul, kui reservväelaste käsitulirelvad olid seatud normaaljooksule ja erialarelvade väljaõpe lõpetatud.

Õhutõrjepataljoni ülem major Kristjan Leimann ütles, et on reservväelastega väga rahul: kõige suurem põhirõhk läheb moderniseeritud kahuri väljaõppele, aga ajateenistuses omandatud teadmised ja oskused on reservväelastel üllatavalt hästi meeles.

"Tänasest on ka scoutside kohal üleval õhumull, mida tagavad raketi- ja kahuriüksused ning mille eesmärk on kaitsta meie brigaadi peamist manööverüksust õhuohu eest," lisas ta.

Õhutõrjepataljoni jaoks kulmineerub õppekogunemine kahurite laskmistega.

Lisaõppekogunemisel Okas 22 kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri kuuluvate reservväelaste kogunemiseni. Vahetu julgeolekuoht Eestile puudub, lisaõppekogunemine on harjutava iseloomuga ja eelnevalt planeeritud.

Okas 22 kestab 22.-28. septembrini ja see toimub põhiliselt Kirde-Eestis.