Lagarde'i sõnul ECB jätkab agressiivset rahapoliitikat

Euroopa Keskpanga (ECB) president Christine Lagarde teatas esmaspäeval, et pank jätkab intressimäärade tõstmist, isegi kui majanduskasv peaks selle tõttu aeglustuma.

"Plaanime intressimäärasid järgmistel kohtumistel veelgi tõsta, et pärssida nõudlust ja kaitsta end inflatsiooni kiirenemise eest," ütles esmaspäeval Lagarde.

Lagarde hoiatas, et Euroopa riikide toetused majapidamistele ja ettevõtetele on olnud liiga suured.

"Üldiseid meetmeid on rohkem, kui meetmeid, mis on spetsiaalselt kohandatud neile, kes kõige rohkem vajavad abi. See lähenemisviis ei pruugi soodustada hästi koordineeritud rahapoliitikat," ütles Lagarde.

Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas ja energiakriis kiirendavad Euroopas hinnatõusu. ECB tõstis seetõttu septembri alguses kolme baasintressimäära 75 baaspunkti ehk 0,75 protsendipunkti võrra. Analüütikud prognoosivad aga, et Euroopat võib tabada majanduslangus, vahendas Bloomberg.

ECB ametnikud siiski väidavad, et majanduse nõrkus ei takista neil intressimäärade tõstmist jätkata. "Inflatsiooni ohjeldamine on peamine hoob majandusolukorra parandamiseks," ütles esmaspäeval ECB asepresident Luis de Guindos.