Professor: itaallased on senistes valitsejates pettunud

Itaalia valimised võitis paremparteide blokk eesotsas Itaalia Vendade ja Giorgia Meloniga kokku 44-protsendilise toetusega. Poliitkommunikatsiooni professori Edoardo Novelli sõnul hääletasid itaallased opositsioonipartei poolt, kuna on valitsejates pettunud.

Suure tõenäosusega Itaalia esimeseks naispeaministriks tõusev Giorgia Meloni tuli ajakirjanike ette öösel enne kella kolme, kui esimesed tulemuste projektsioonid võitu kinnitasid.

"Itaallased andsid meile neil valimistel selge suunise ja see on paremtsentristlik valitsus Itaalia Vendade juhtimisel," kõneles ta.

Meloni on lubanud, et Itaalia jätkab usaldusväärse partnerina rahvusvahelistes suhetes. Milliseks ta oma valitsuse kujundab, selgub lähikuudel.

Küsimus on näiteks see, kas Meloni sõna jääb peale koalitsioonis Kremli sõprade Silvio Berlusconi ja Matteo Salviniga Ukraina toetamisel ja milliseks kujunevad Rooma suhted Brüsseliga.

"Viimasel aastal on Giorgia Meloni muutnud oma tooni, euroskeptiku positsiooni asemel räägib ta nüüd nagu liider. Aga jah, muidugi, tema suhtumine Euroopasse ei ole nii Euroopa-meelne," kommenteeris Luissi ülikooli kaasaegse ajaloo professor Andrea Ungari.

"Nad võivad sellega veidi mängida, flirtida Budapesti ja Varssaviga ja püüda nii rohkem saavutada, aga ma ei näe siin tõelist ohtu Itaaliale," ütles Sapienza ülikooli rahvusvaheliste suhete professor Andrea Carteny.

Meloni tõus sobitub Itaalias juba trendiks muutunud mustrisse, kus itaallased iga kord valimistel uut tähte toetavad ja eelmiste tähtede sära nende silmis kiiresti tuhmub.

"Itaallased on oma valitsejates pettunud. Iga kord nad teevad vahetuse ja seekord hääletasid nad ainsa partei poolt, mis oli viimase valitsuse ajal opositsioonis, isegi kui see partei on välja kasvanud neofašistlikust parteist," selgitas Rooma Tre ülikooli poliitkommunikatsiooni professor Edoardo Novelli.

Valimisaktiivsus jäi 64 protsendi juurde.