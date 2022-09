Itaalia saab parempoolsete võidu korral esimese naispeaministri

Rooma kesklinn on pühapäeva hommikul tühjavõitu, siiski on juba kella kümne ajal tihe liikumine koolimajas, millest on saanud valimisjaoskond. Kesklinnas sattusid "Aktuaalse kaamera" kaamera ette inimesed, kes toetasid eelkõige paremparteisid.

"Me soovime muutust. Kahjuks on samad inimesed valitsenud aastaid ja aastaid," ütles Anna.

"Hääletasime nende poolt, kes pakuvad ainsana võimalust valitsuse moodustamiseks, meil on vaja valitsust, nii et valisime parempoolsed," rääkisid Franco ja Rita.

Meloni on pärit Garbatella linnaosast, mis on vaesem ja vasakpoolsete kant. Tema kohta arvatakse siin nii üht kui teist.

"Mina loodan, et ta ei saa peaministriks. Kui aga nii peaks minema, siis kannatust! Saame hakkama!" sõnas Tonino.

"Ta on erakordne naine. Võibolla ainuke, kes praegu saab midagi muuta. Elame näeme," lausus Alessandra.

Itaalias ei ole viimastel valimiseelsetel nädalatel lubatud avaliku arvamuse küsitluste tulemusi avaldada. Septembri alguses oli uuringufirma Bidimedia uuringu kohaselt paremparteide liidu toetus 47,7 protsenti ja vasakpoolse Demokraatliku Partei ning nende väikeste partnerite toetus kokku 28,6 protsenti, Viie Tähe liikumist toetas 13 protsenti ja liberaale seitse protsenti valijatest.

"Mida ma võin öelda praegu, ilma numbriteta, siis suurima koalitsiooni toetus väheneb ja Azione ja Italia Viva ning Viie Tähe liikumine kasvatavad oma toetust," ütles Bidimedia ekspert Andrea Cicciomessere.

Sellegipoolest ei paista sellest alternatiivset võimalikku võimuliitu, küsimus on pigem selles, kui suurelt paremparteid seekordsed valimised võidavad.