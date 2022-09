Ekspert: protestiparteide edu taga on itaallaste rahulolematus

Praegu valimiste eel on avaliku arvamuse küsitlused Itaalias keelatud, aga mida näitasid viimased avaldatud arvamusküsitlused?

Jah, nagu te ütlesite, ei saa me öelda numbreid viimasest kahest nädalast, aga me saame rääkida 9. septembri seisust, mis oli viimane päev, mil tohtis veel avaliku arvamuse küsitlusi avaldada. Siis toetas parempoolsete koalitsiooni meie andmetel 47,7 protsenti ja vasakpoolsete koalitsiooni 28,6 protsenti, nii et vahe oli suur. Viie Tähe liikumist toetas 13,1 protsenti valijatest ja Azione ning Italia Viva koalitsiooni seitse protsenti. Mida ma võin öelda praegu, ilma numbriteta, siis suurima koalitsiooni toetus väheneb ja nende tulemused jäävad neile numbritele alla ja Azione ja Italia Viva ning Viie Tähe liikumine kasvatavad oma toetust. Viie Tähe liikumine eelkõige Lõuna-Itaalias ja tänu kodanikupalga ettepanekule, mis on nende üks peamisi teemasid.

Kas teistel parteidel on üldse võimalust mingit koalitsiooni moodustada?

Ei. Koalitsiooni moodustavad parempoolsed, teistel ei ole vajalikku toetust, seda enam, et nad omavahel on paljudes küsimustes eriarvamusel.

Mis on olnud kõige olulisemad teemad Itaalia inimestele nende valimiste puhul?

Nagu ma juba ütlesin, et Viie Tähe liikumise jaoks on kodanikupalk olnud oluline teema eriti Lõuna-Itaalias, aga loomulikult olid suured teemad sõda Ukrainas ja energia hinnad. Vasakpoolsete jaoks oli teemaks fašism ja selle seosed Itaalia Vendadega.

Meile Eestis on Ukraina sõda väga oluline ja see, et kõik Euroopa riigid oleksid Ukraina toetamisel ühtsed. Kuivõrd itaallased on valmis seda toetamist jätkama? Kas see valmisolek juba kahaneb energiahindade ja kõige selle tõttu?

Hiljuti avaldas Itaalia avaliku arvamuse uuringute firma SWG uuringu, mille järgi 51 protsenti itaallastest soovib Ukraina toetamist jätkata ja 49 protsenti itaallastest tahaks lõpetada just energiahindade tõttu. Energiahinnad on hakanud arvetele jõudma, nii et see on kindlasti suur teema. Meie parteide liitudel on selles küsimuses eri vaated. Ainus ühese seisukohaga on Azione ja Italia Viva, nemad toetavad selgelt Ukraina aitamist. Viie Tähe liikumine, Itaalia vasakpoolsed ja eriti Liiga, aga ka Forza Italia paremjõudude blokis neil on eri arvamused selle kohta, kuidas Ukrainat peaks aitama.

Ma saan aru, et relvade saatmine on üks vastuolulisemaid teemasid itaallaste jaoks?

Jah, Viie Tähe liikumine ütleb, et me peame lõpetama relvade saatmise Ukrainasse ja peame püüdma leida rahu. Endine peaminister Conte ütles, et relvi peaksid saatma USA ja Suurbritannia, samas kui Euroopa peaks püüdma leida rahu Ukraina ja Venemaa vahel. Vasakparteide blokis on Itaalia vasakpoolsed, kes hääletasid vastu Rootsi ja Soome liitumisele NATO-ga. Samal ajal Salvini Liiga soovib leevendada sanktsioone, nende puhul on küsimus pigem sanktsioonides, kuna need kahjustavad Euroopat, aga mitte Venemaad ja seetõttu energiahinnad tõusevad.

Itaalias tundub alati võitvat protestipartei, nüüd Giorgia Meloni puhul on see samuti nii, miks see nii on, miks Itaalias justkui pidev revolutsioon käib?

Jah, Giorgia Meloni oli Mario Draghi valitsuse vastu, aga viimastel aastatel käis ta maailmas ringi, käis Euroopas, käis USA-s ja püüdis valmistuda peaministri ametiks, temast saab ka meie ajaloo esimene naispeaminister kui ta võidab. Itaallased kalduvad olema poliitikutega rahulolematud. Valitsustel on alguses suur toetus ja siis see sulab väga-väga kiiresti, seejärel järgneb taas rahulolematus valitsusega ja uus tulija. Praegu me näeme Viie Tähe liikumise puhul seda, et nad ei ole enam protestipartei, sest nad olid valitsuses viimased viis aastat, samas tõusevad arvamusküsitlustes uued tulijad nagu Azione ja Italia Viva.

Miks see nii on, miks Itaalias on oluline olla valitsuse vastu? Ma olen seda märganud ka varem itaallastega suheldes, valitseb tohutu usaldamatus poliitikute vastu.

Ma arvan, et see on kultuurinähtus. Me ootame poliitikutelt, et nad oleksid head ja käituksid korralikult, aga itaallased näevad, et see on tihti vastupidi. Poliitikult oodatakse täiuslikkust, samal ajal kui tavainimesed võivad otsida võimalusi näiteks seadustest mööda hiilida või muud sellist, aga kui poliitik midagi sellist teeb, siis me küsime, miks sa seda teed. See on kultuurinähtus, see on veider mõtteviis, aga võib-olla sellepärast et ma olen sellega harjunud, siis on mul seda ka raske seletada, ma olen itaallane ja ma näen sellist käitumist, aga mul on raske seda seletada.

Tundub, et Mario Draghi on suutnud neid asju kombineerida, ta on olnud valitseja ja ikka populaarseks jäänud.

Jah, see on tõsi. Seejuures võib aga ühte asja välja tuua. Kui Mario Draghi valitsus lagunes, siis öeldi, et see kahjustab seda põhjustanud parteisid, aga me näeme, et toetus Viie Tähe liikumisele tegelikult tõuseb. Kas Mario Draghi on populaarne? Jah on. Kas valitsuse lagunemine kahjustas parteisid? Ilmselt mitte kõiki. Inimese ja valitsuse populaarsus tunduvad olevat kaks eri asja.