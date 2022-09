Sõja 216. päev: Zelenski sõnul on Donetski oblast Ukraina põhieesmärk

Ukraina presidendi hinnangul on järjestikused Vene rünnakud Donetskis küüniline viis Vene enda sõdureid tappa. Zelenski sõnul on Donbass jätkuvalt Vene vägede põhieesmärk. Okupeeritud Melitopolis kardetakse sundmobiliseerimist Vene väkke. USA-s arutatakse uut 12 miljardi dollari suurust abipaketti Ukrainale. Ameerika Ühendriikide sõnul ei ole praegu näha märke Hiina abist Venemaale Vene-Ukraina sõjas.

Oluline 27. septembril kell 23.05:

- Harkivi kesklinnas kõlasid teisipäeval plahvatused;

- Zelenski: Donetski oblast on Ukraina põhieesmärk;

- NYT: paljud Wagneris sõdivad Vene vangid annavad lahingute käigus kiirelt alla;

- Värskelt mobiliseeritud Vene sõdurid küsivad Ukraina eriteenistuselt, kuidas alla anda;

- Valgevene välisminister: me oleme täielikult tuumarelvade kasutamise vastu;

- Odessas tulistati alla kolm kamikaze-drooni;

- Okupeeritud Ukraina aladel kardetakse sundmobiliseerimist Vene väkke;

- USA-s arutatakse uut 12 miljardi dollari suurust abipaketti Ukrainale;

- USA välisministeerium: pole märke Hiina abist Venemaale;

- Valge Maja ähvardas anneksioonide korral Venemaad tõsiste majanduslike tagajärgedega;

- ISW: Kreml ei suuda enam varjata mobilisatsiooniga seotud rikkumisi;

- Kasahstan teatas Ukraina territoriaalse terviklikkuse toetamisest;

- Briti luure: Putin teatab tõenäoliselt reedel anneksioonist;

- Blinken: Ukraina võib oma alade tagasivallutamiseks kasutada USA-lt saadud relvastust;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 550 sõdurit ja hävitati 24 soomusmasinat.

Harkivi kesklinnas kõlasid plahvatused

Teisipäeval kõlasid Harkivi linnas mitu valju plahvatust. "Okupandid tabasid Harkivit," teatas Harkivi oblastivalitsuse juht Oleh Sõnehubov sotsiaalmeedias enamat täpsustamata.

Linnapea Ihor Terekov ütles, et kolm plahvatust lõid linnas elektrivoolu rivist välja.

Blinken: Ukraina võib oma alade tagasivallutamiseks kasutada USA-lt saadud relvastust

"Ukrainal on absoluutne õigus end kaitsta kogu oma territooriumil, sealhulgas võtta tagasi territoorium, mille Venemaa on ühel või teisel viisil ebaseaduslikult hõivanud," ütles USA välisminister Antony Blinken.

"Ukrainlased teevad jätkuvalt seda, mida nad tegema peavad, et saada tagasi oma alad. Me jätkame selles nende toetamist," lisas Blinken.

Zelenski: Donetski oblast on Ukraina põhieesmärk

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul on olukord Donetski oblastis eriti raske, kuid Ukraina väed püüavad teha endast kõik oleneva, et piirata Venemaa jõupingutusi sealkandis.

Donetsk on Zelenski sõnul Ukraina põhijõupingutus. Samas on Zelenski sõnul Vene okupantide jaoks Donbass jätkuvalt põhieesmärk.

Ukraina presidendi hinnangul kasutab Venemaa mobilisatsiooni oma kaotuse edasilükkamiseks, et oleks "mingigi tegevus rindel".

"Pidevad pealetungikatsed Donetski oblastis lähevad kindlasti sõjaajalukku kui üks kõige küünilisem viis, kuidas omaenda sõdureid tappa," hindas Zelenski oma õhtuses videopöördumises olukorda.

Stoltenberg: võltsitud referendumid rikuvad rahvusvahelist õigust

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles teisipäeval, et Venemaa poolt korraldatud võltsitud referendumid rikuvad räigelt rahvusvahelist õigust. "Need alad kuuluvad Ukrainale," teatas Stoltenberg.

Kreml väitis teisipäeval, et kõigis piirkondades on toetus Venemaaga liitumiseks vähemalt 97 protsenti. Venemaa korraldas võltsitud referendumid neljas okupeeritud Ukraina piirkonnas.

Ukraina väed vabastasid Harkivi oblastis veel ühe küla

Harkivi oblasti kuberner Oleg Sõnehubov teatas teisipäeval, et Ukraina väed vabastasid Oskili jõe vasakul kaldal asuva küla. Sõnehubovi sõnul on Vene vägede kontrolli all umbes kuus protsenti Harkivi oblasti territooriumist, vahendas The Kyiv Independent.

NYT: paljud Wagneris sõdivad Vene vangid annavad lahingute käigus kiirelt alla

Ukraina sõdurite hinnangul on Bahmuti rindejoonele lisandunud separatistlike piirkondade vangid, kes on Wagneri palgasõdurite hulka värvatud. Ühe ukrainlasest sõduri sõnul saadab Wagner vangid vähese tuletoetusega otse ründama, vahendab The New York Times.

Sellise taktika tõttu on Ukraina vägedel piirkonnas tekkinud suur hulk Vene kinnipeetavatest sõjavange, keda Vene väed sõjavangide vahetuse käigus ka tagasi ei taha.

Samuti hindasid lehega suhelnud Ukraina ohvitserid, et HIMARS-i rünnakud ei mõjuta Vene logistikat nõnda nagu suvel. Sellest võib tuletada, et venelased on hakanud oma laskemoona hajutama.

ISW: Kreml ei suuda enam varjata mobilisatsiooniga seotud rikkumisi

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel nimetab Kreml mobilisatsiooniga seotud rikkumisi individuaalseteks vigadeks ja lubab karistada värbamiskeskuste hooletuid töötajaid.

ISW hinnangul sellised Kremli sõnumid enam probleeme ei lahenda. "Erinevalt Venemaa ebaõnnestumistest Ukrainas, on mobilisatsiooni läbiviimisel toimuvad rikkumised näha selgelt paljudele venelastele," teatas ISW.

Frontex: viimase nädala jooksul on EL-i piirkonda tulnud 66 000 venemaalast

Euroopa Liidu piirivalveagentuur Frontex teatas, et viimase nädala jooksul on EL-i piirkonda saabunud 66 000 venemaalast. Agentuuri teatel kasvas Venemaalt tulnud inimeste hulk 30 protsendi võrra.

Venemaa president Vladimir Putin kuulutas eelmisel kolmapäeval välja osalise mobilisatsiooni.

Värskelt mobiliseeritud Vene sõdurid küsivad Ukraina eriteenistuselt, kuidas alla anda

Ukraina kaitseministeeriumi sõjaväeluure (GUR) esindaja Andri Jusovi sõnul on nad viimasel ajal saanud palju kõnesid nii värskelt mobiliseeritud Vene meestelt kui ka neilt, keda pole veel mobiliseeritud.

Kõnede käigus küsitakse, mida ja kuidas peaks tegema, et Ukraina vägedele alla anda. Sarnased kõned tulevat ka Krimmist ja okupeeritud Ukraina territooriumitelt, vahendas Ukrainska Pravda.

GUR-i esindaja sõnul pole mobiliseeritud Vene vägedel motivatsiooni sõdida.

Valgevene välisminister: me oleme täielikult tuumarelvade kasutamise vastu

Valgevene välisminister Vladimir Makei ütles New Yorgis viibides intervjuus telekanalile France24, et riik on absoluutselt vastu tuumarelvade kasutamisele.

Venemaa on saatnud Valgevenesse raketisüsteeme, millega on võimalik kasutada ka tuumalõhkepeaga rakette.

Makei sõnul vajab Vene-Ukraina konflikt diplomaatilist lahendust.

Odessas tulistati alla kolm kamikaze-drooni

Ukraina lõunaringkonna staap teatas, et hävitasid Dnepri jõe ületamiseks mõeldud Vene praami. Samuti hävis lahingutes kolm Vene Pantsiri õhutõrjesüsteemi, kuus tanki, viis haubitsat ning 14 ühikut muud soomustehnikat.

Lisaks teatas ringkond kolme kamikaze-drooni allatulistamisest, mis pidid tabama Odessa linnas asuvaid sihtmärke. Tõenäoliselt mõeldi siinkohal värskelt soetatud Iraani päritolu droone.

Okupeeritud Ukraina aladel kardetakse sundmobiliseerimist

Melitopoli linnapea Ivan Fedorovi sõnul on linna allesjäänud elanikud hirmul, et neid võidakse sundvärvata Vene väkke. Fedorovi hinnangul oli libareferendumite korraldamise põhipõhjus võimalus teha peale seda sundmobilisatsioon okupeeritud Ukraina aladel.

Fedorovi sõnul sunnitakse inimesi linnas libareferendumil hääletama ja mitte ainult iseenda eest, vaid ka nende eest enda leibkonnas, kes on linnast põgenenud.

Linnapea lisas, et mehed vanuses 18–35 ei saa enam okupeeritud aladelt naasta Ukraina kontrolli all olevale territooriumile.

USA-s arutatakse uut 12 miljardi dollari suurust abipaketti Ukrainale

Ameerika Ühendriikide Kongressis toimuvad arutelud uue Ukrainale antava abipaketi üle, kinnitas Reutersile asjaga kursis olev allikas.

USA välisministeerium: pole märke Hiina abist Venemaale

Ameerika Ühendriikide Riigidepartemangu esindaja Ned Price'i sõnul ei ole praegu märke Hiina rahvavabariigi abist Venemaale seoses Vene-Ukraina sõjaga.

Samuti pole näha, et Hiina aitaks Venemaal sanktsioonidest kõrvale hiilida, vahendas CNN.

Valge Maja ähvardas anneksioonide korral Venemaad tõsiste majanduslike tagajärgedega

Ameerika Ühendriigid ei kavatse kunagi tunnustada Venemaa okupeeritud alasid Ukrainas millegi muuna kui Ukraina osana, kinnitas Valge Maja esindaja Karine Jean-Pierre CNN-le.

Jean-Pierre lubas USA poolt kiireid ja karme sanktsioone Venemaa vastu, kui Venemaa liigub okupeeritud alade annekteerimisega edasi.

Pressiesindaja lubas, et USA vastus Vene tegevusele selgub lähipäevil.

Kasahstan teatas Ukraina territoriaalse terviklikkuse toetamisest

Kasahstan teatas, et järgib rahvusvahelist riikide territoriaalse terviklikkuse printsiipi.

Kommentaar anti seoses isehakanud Luhanski ja Donetski rahvavabariikide Venemaaga ühinemise libareferendumite korraldamisega.

Ühendkuningriik teatas uutest sanktsioonidest Venemaa vastu

Sanktsioonide alla lähevad Vene tippametnikud, kes on seotud Ukrainas korraldatavate libareferendumitega. Lisaks lähevad teiste seas sanktsioonide alla Gazprombanki ja Sberbanki juhid ja nõukogu liikmed.

Briti välisministri James Cleverly sõnul ei saa relvaähvardusel korraldatud hääletused olla kunagi vabad. Kokku lisasid britid sanktsioonide alla 92 isikut.

Aatomiagentuuri juht valmis see nädal pidama vaenupooltega kõnelusi

Rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri juht Rafael Grossi teatas esmaspäeval, et on valmis pidama Ukrainas kõnelusi Ukraina ja Vene esindajatega Zaporižžja tuumajaama ümber turvatsooni rajamiseks.

Grossi sõnul on ta mõlema osapoolega juba praegu kontaktis.

Briti luure: Putin teatab tõenäoliselt reedel anneksioonist

Ühendkuningriigi luureülevaates juhitakse tähelepanu, et Vene president Vladimir Putin peaks reedel 30. septembril pidama kõne mõlema Vene parlamendikoja ees (riigiduuma ja föderatsiooninõukogu).

Brittide hinnangul teatab Putin seal okupeeritud Ukraina territooriumi annekteerimisest.

Suure tõenäosusega loodab Putin, et selline teade õigustab Vene avalikkuse ees senist "sõjalist erioperatsiooni" Ukraina vastu. Seda arvatavasti õõnestab Venemaal kasvav teadmine sõjalisest ebaedust Ukrainas.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 550 sõdurit ja hävitati 24 soomusmasinat

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 57750 (võrdlus eelmise päevaga +550);

- tankid 2306 (+16);

- jalaväe lahingumasinad 4881 (+24);

- lennukid 261 (+1);

- kopterid 224 (+0);

- suurtükisüsteemid 1378 (+9);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 331 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 175 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 977 (+7);

- tiibraketid 241 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3730 (+19);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 131 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Kramatorski ja Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.