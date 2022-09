Harri Tiido: Venemaa võimalikust lagunemisest ja selle vajalikkusest

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Janusz Bugajski "Juhis Venemaa lõhenemiseks". Bugajski põhiteesi järgi peab impeerium lagunema, et selle asemele saaksid tekkida demokraatlikud struktuurid, märgib Tiido.

Tänavu 6. augustil pühendas Venemaa kaitseministeeriumi telekanal Zvezda pooletunnise saatelõigu ühe raamatu mahategemisele ja selle autori sõimamisele. Jutt oli Jamestowni sihtasutuse analüütikust Janusz Bugajskist ja tema uuest tööst pealkirjaga "Nurjunud riik. Juhis Venemaa lõhenemiseks".

Kui Vene kaitseametkond midagi nii püüdlikult sarjab, siis on tegemist väärt asjaga. Ja nii ongi. Juba enne paberkandjal ilmumist oli üllitis Jamestowni kodulehel saadaval kogu pikkuses PDF-i kujul.

Raamat on nii tutvustamist kui ka lugemist väärt. Minu jaoks on üks põhjus selles, et tegemist on vist esimese pikema analüütilise tööga, mille teemaks on Venemaa võimalik lagunemine ja selle vajalikkus.

Asi on nimelt selles, et kui Venemaa ka Ukrainas käiva sõja kaotamise ja praeguse režiimi kokkuvarisemise järel jääb impeeriumiks, siis on vaid aja küsimus, mil ta uuesti relvajõul laiutama hakkab. Järelikult oleks kasulik toetada erinevate etniliste vabariikide, kuid ka mitmete venekeelsete kraide ja oblastite pürgimusi enesemääramisele. Ja sellest Bugajski kirjutabki.

Bugajski leiab, et sõjajärgses olukorras võib tekkida vajadus vaadata üle Venemaa staatus, kuni selleni välja, et võtta uuesti ette omaaegne ÜRO otsus tunnistada Venemaa Föderatsioon Nõukogude Liidu järglasriigiks.

Me ei tea, milline saab olema sõja lõpp ja selle mõju Venemaa siseolukorrale, kuid arvestada tasub suure hulga sõjaveteranidega, kes on kibestunud ja võimude suhtes vaenulikud, samuti etniliste väeüksuste loomisega, mis võib anda keskusele tagasilöögi. Võib ka ennustada, et sõja kaotamisel hakkavad Putin ja tema kamarilja otsima süüdlasi ning riigi lagunemise ärahoidmiseks ennetavalt ründama etnilisi vähemusi. Seega ei saa me välistada uue segaduste ajastu ehk smuta teket Venemaal.

"Tasub märkida, et dekoloniseerimist soovivad ka mitmed puhtalt venekeelsed ja venelastega asustatud alad."

Kuigi meie tähelepanu on viimase rohkem kui poole aasta vältel olnud valdavalt sõjal, tasub siiski ära märkida ka rahvuslikke vabastusmeeleolusid Venemaa osades. Raja taga, poliitemigrantide seas, moodustus mitme rahvusliku liikumise ühinemisel Vabade Rahvaste Foorum, mis on pidanud juba kolm kohtumist. See foorum näeb end poliitilise platvormina Venemaa põlisrahvaste koloniseerimise lõpetamiseks ja rahvusliku suveräänsuse saavutamiseks. Tasub märkida, et dekoloniseerimist soovivad ka mitmed puhtalt venekeelsed ja venelastega asustatud alad.

Bugajski näeb praeguse olukorra põhjusena tõika, et Venemaa sai enne impeeriumiks, kui jõudis kujuneda rahvaks ja rahvusriigiks.

Impeeriumina keskendus Venemaa laienemisele, jättes hooletusse rahva kujundamise püsiva riigi alustalana. Laienedes koloniseeris Venemaa mitmeid etnilisi vähemusi, kes olid aga rahvusena palju rohkem konsolideerunud kui venelased. Tulemuseks on praegune Venemaa Föderatsioon kui puuduliku rahvusliku identiteediga nurjunud riik.

Bugajski hinnangul on Putini režiim suutnud oma nurjumisi varjata paljuski tänu agressiivsele välispoliitikale, rahvusliku ühtsuse fassaadi pidevale krohvimisele, kõikehõlmavale propagandale ning valede massilisele levitamisele.

Lisaks režiimile enesele on muide riigi kui terviku säilitamise poolt ka liberaalse opositsiooni enamus. Väga paljudel neist, eriti Moskva ja Peterburi liberaalidel, ei ole ka riigiülest haaret, massilist toetust ega tegusat strateegiat riigi demokratiseerimiseks või muutmiseks. Seevastu on Putini režiimile hakanud üha rohkem vastuseisu näitama pettunud kodanikud, kohalikud aktivistid, regioonide esindajad, etniliste vähemuste aktivistid ja iseseisvusmeelsed rühmitused.

Bugajski tutvustab Venemaa keerulist demograafilist olukorda ja selle muudatusi, eriti väljaspool Euroopa-poolseid tõmbekeskusi. Lisada võib ka elatustaseme üleüldise ja järjekindla languse, mida sõda vaid süvendab. Eriti on see tuntav just suurlinnadest eemale jäävates piirkondades, sealhulgas etnilistes haldusüksustes. Igasugune regionaalsete huvide kaitsmine surutakse aga separatismisüüdistustega maha. Sellest võib muidugi järeldada, et võim tegelikult mõistab, millist ohtu riigi terviklikkusele kujutab kohapealne algatuslikkus.

Kuigi 1993. aasta põhiseadus määratleb riigi kui föderatsiooni, on Putini ajal aetud poliitikat etniliste, kultuuriliste ja keeleliste erisuste kaotamiseks ja keskvõimu haarde tugevdamiseks. Kuid föderatsioon koosneb siiski vormiliselt 85 "subjektist". 22 neist on praegu vabariigid. Ja iga vabariik kannab mitte-vene etnilisuse nimetust, välja arvatud Dagestan ja Krimm. Lisanduvad neli etnilist okrugi ehk ringkonda. Pluss oblastid ja kraid, neist osa moodustatuina etnilisel alusel.

Ehk siis võimalusi etniliste moodustiste kujundamiseks on olemas küll ja küll. Bugajski meenutab 1920. ja 1990. aastaid, mil paljud praegused etnilised föderatsiooni osad kuulutasid välja iseseisvuse. Kusjuures iseolemist taotlesid ka venekeelsed piirkonnad, nagu näiteks Uurali Vabariik, mis koosnes kuuest venekeelsest oblastist. Kokku taotles suuremat autonoomiat või iseseisvust 40 protsenti regioonidest.

Paljudes piirkondades näevad elanikud Moskvat kui impeeriumi keskust ja ennast kui sõltuvate koloniaalterritooriumite asukaid. Janusz Bugajski leiab, et kuna suurem osa Venemaa eksporti minevast toorainest toodetakse Moskvast kaugel olevatel territooriumitel, millest paljud on etnilise taustaga, siis on täiesti loogiline eeldada nende alade soovi saada oma maavaradest tegelikku tulu ja eralduda Moskva võimust. Raamatust võib leida väga põhjaliku ülevaate vabariikidest, kraidest ja oblastitest koos nende koosseisu ja võimalike huvide ning võimalustega.

Kuigi Bugajski näeb võimalust, et segastel aegadel tugevnevad nii iseseisvuse taotlejate kui ka keskvõimu püüdlused end kehtestada ja see võib viia ka sõjaliste konfliktideni, on tema põhitees siiski selles, et impeerium peab lagunema, et selle asemele saaksid tekkida demokraatlikud struktuurid ning et vältida järgmist sõjalist avantüüri ükskõik millisel suunal. Ja seda mõtet tasub toetada.

Viited lugemishuvilistele​