Maailmapank prognoosib, et Ida-Aasia riikide majandused kasvavad sel aastal esimest korda pärast 1990. aastat Hiina majandusest kiiremini. Hiinas süveneb kinnisvarakriis ja kompartei jätkab karmi koroonapoliitikat.

Maailmapank kärpis Hiina majanduskasvu prognoosi, kuid eeldab, et 22 Hiina naaberriigi majanduskasv sel aastal kiireneb. Riigid loobuvad koroonapiirangutest ja see toetab turismisektori taastumist, vahendas The Wall Streete Journal.

Maailmapank eeldab, et Hiina majandus kasvab 2022. aastal 2,8 protsenti. Juunis prognoosis pank kasvuks 4,3 protsenti. Aasia Arengupank kärpis eelmisel nädalal Hiina majanduskasvu prognoosi 3,3 protsendile. Aprillis eeldas pank, et Hiina majandus kasvab umbes viis protsenti.

Maailmapanga viimane raport hõlmab Hiinat ja Kagu-Aasia riike, nagu Malaisia ja Indoneesia. Raport ei hõlma arenenud riike, nagu Jaapan ja Lõuna-Korea.

Maailmapank eeldab, et Kagu-Aasia piirkonna majanduskasv peaks ilma Hiinata olema 5,3 protsenti. Vietnami kasvuks prognoosib pank lausa 7,2 protsenti, Indoneesia majanduskasvuks aga 5,1 protsenti.

Pank hoiatas, et USA föderaalreservi agressiivne rahapoliitika võib piirata globaalset majanduskasvu, samuti võib kasvada arengumaade võlakoormus.