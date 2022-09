Riia kuulutas Läti-Vene piirialadel välja eriolukorra

Läti valitsus teatas teisipäeval, et kuulutas välja eriolukorra mitmes Venemaaga piirnevas omavalitsuses. Läti võimud sulgesid ka ühe piiripunkti.

Eriolukord hakkab kehtima 28. septembrist kuni 26. detsembrini. Eriolukord hakkab kehtima Aluksne, Balvi ja Ludza piirkondades, vahendas LSM.

Läti valitsus otsustas teisipäeval sulgeda ka Pededze piiriületuspunkti. Samuti otsustas valitsus saata piirivalvele abiks kaitseväelased ja julgeolekutöötajad.

Siseministeerium teatas varem, et eriolukord on vajalik, et anda piirivalvele juurde täiendavaid ressursse. Eriolukord võimaldab tõhustada piiriületuste kontrollimist.

Hiljuti kuulutas Venemaa välja osalise mobilisatsiooni ja sajad tuhanded venemaalased proovivad nüüd riigist põgeneda.

Valgevenest pärit illegaalse sisserände tõttu kuulutas Läti eelmise aasta 11. augustil välja eriolukorra Ludza, Kraslava ja Augsdaugava omavalitsusüksustes. Eriolukord kehtib nendes piirkondades vähemalt 10. novembrini.