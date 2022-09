Lapsevanemad on Misso lasteaiarühma sulgemise plaani vastu

Eesti kagunurgas Rõuge vallas Missos tunnevad paarsada inimest vahetult, missugust mõju avaldab energiahinna tõus kahaneva elanikonnaga piirkonnale.

"Meil on suur koolimaja, mis on tegelikult ehitatud keskkooli jaoks, aga meil on seal ainult seitse lasteaialast praegu rühmas ja see maja on gaasiküttega ja lihtsalt meil ei ole eelarves võimalust seda maja üleval pidada," rääkis Haanja kooli direktor Saskia Sadrak Tammes.

"Küsimus on ka personalis. Meil ei ole Missos võimalik tagada kvaliteetset ja kvalifitseeritud personali," ütles Rõuge vallavanem Britt Vahter.

Vald tahab kulude kokkuhoiuks liita väikesed lasteaiarühmad, mis tähendab seda, et lapsed tuleb sõidutada paarikümne kilomeetri kaugusele Ruusmäe lasteaeda, kus käib praegu kuus last. Plaan tekitas lastevanemates vastumeelsust.

"Kui kuulsime, et esimesel võimalusel pannakse lasteaed kinni, siis oli see suur šokk ja et pannakse plaaniks, et hakkame lapsi vedama Ruusmäele. Aga kuidas sa paned pooleteiseaastast last sinna bussi peale?" ütles Gerda.

"Sellele kogukonnale on väga oluline, et see lasteaed siia jääb. Misso on väheneva rahvastikuga piirkond, aga siin on noori, siin on ettevõtjaid ja lasteaed on meie jaoks strateegiliselt väga oluline," sõnas Linda.

Lapsevanemad Missos leppisid sellega, et aasta tagasi suleti Misso kool, kuid lootsid, et pere väiksemad saavad kodu lähedal lasteaias käia.

"Me tegelikult kolisime kaheksa aastat tagasi siia väiksesse kohta, kus teenused oleksid piisavalt kättesaadavad ja et lapsed siis siia tuua. Aga meil tähendab see seda, et laste lasteaeda minek on 19 kilomeetrit," ütles Sven.

Küsimusele, kus ja kuidas saavad Misso lapsed laseaias käia, püüab lahenduse leida vallavolikogu.

"Jah, eks me uurime. Koguneb Haanja kooli hoolekogu, koguneb vallavolikogu, oleme arutanud seda ka vallavalituses, kindlasti tuleb uus koosolek ka kogukonnaga. Arutelud käivad, aga ega need lihtsad lahendused ei ole," sõnas Saskia Sadrak Tammes.