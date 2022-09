Riik maksab teise sambasse jäänutele peatatud maksed tagasi jaanuaris

Kui varem oli plaanitud teise sambasse jäänutele kompenseerida 14 kuuks peatatud maksed kahel järgmisel aastal, siis valitsus otsustas, et raha kantakse inimestele tagasi korraga, järgmise aasta jaanuaris.

Kui esialgu pidi 2020. ja 2021. aastal kokku 14 kuuks peatatud teise samba maksed sambasse jäänutele kompenseeritama kahel aastal, 2023. ja 2024. aastal jaanuaris, siis teisipäeval otsustas valitsus, et kogu raha makstakse tagasi korraga, 2023. aasta jaanuaris.

Kompenseeritavad summad arvutatakse vastavalt tegelikele sissemaksetele, kuid nende lõplik suurus selgub 2023. aasta jaanuari alguses, mil on teada kohustuslike pensionifondide keskmine tootlus perioodil 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 31. detsembrini.

Kui keskmine tootlus on positiivne, suurendatakse selle võrra pensionikogujatele kompenseeritavaid summasid.

Prognoosi kohaselt kulub 2023. aastal kompenseerimisele umbes 276 miljonit eurot, millest 248 miljonit eurot moodustab põhiosa ja 28 miljonit eurot intress. Intressi puhul on prognoosis lähtutud teise samba ajaloolisest keskmisest tootlusest, mis on 4,2 protsenti aastas ja teeb vaatlusaluse perioodi kumulatiivseks tootluseks 11 protsenti.

Kompenseeritavad summad eraldatakse jaanuaris 2023 ja selle arvelt lastakse pensionikogujatele välja täiendavad pensionifondi osakud. Kui igakuised sissemaksed laekuvad pensioni investeerimiskontole, kantakse ka kompenseeritav summa sellele kontole.

Teisest sambast lahkunutele maksis riik peatatud maksed tagasi juba mullu, kuid neile vahepealset tootlust ei kompenseeritud. Rahandusministeeriumist öeldi toona ERR-ile, et tootlus kompenseeritakse ainult neile, kes soovivad teises sambas kogumist jätkata, sest eesmärk on tagada, et keskmine pensioniks koguja ei kaotaks maksete peatamise tõttu oma teise samba varas.

"Teisest sambast lahkujatel on maksete peatamisest tingitud tootluse potentsiaalne kaotus ka väiksem võrreldes teise sambasse jääjatega, kes peavad oma maksete kompenseerimist lahkujatega võrreldes kauem ootama," põhjendas ministeeriumi pressiesindaja Siiri Suutre.

Valitsus peatas 2020. aastal teise pensionisamba maksed sama aasta juulist kuni 2021. aasta augusti lõpuni ning neljaprotsendist makset ei tehtud seega 14 kuud.