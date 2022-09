Sikkuti sõnul vajab Eesti Paldiskisse oma LNG-laeva

Kuigi LNG taasgaasistamist võimaldav ujuvterminal on praegu siiapoole teel, pole siiani teada, kas see hakkab asuma Soomes või Eestis ning seetõttu peaks Eesti rentima oma LNG-laeva, mis asuks kindla peale Paldiskis, ütles majandus- ja taristuminister Riina Sikkut ERR-ile.

Sikkuti sõnul tähendab pidevalt muutuv julgeolekuolukord, et varustuskindluse tagamiseks tuleb plaani pidada ning tema hinnangul vajab Eesti oma LNG-ujuvterminali.

"Valitsus seda veel arutanud pole, aga lähiajal seda teeme. Mina arvan, et seda peaks tegema. Eesti varustuskindluse analüüsid näitavad, et Soome ja Baltimaade piirkonnas on gaasi piisavalt, nii et tavaolukorras ei ole seda vaja, aga meil on sõda. Minu meelest on see poliitiline otsus, kuidas me riski hindame ja ma arvan, et see otsus tuleks teha," lausus Sikkut.

Sikkuti sõnul renditaks ujuvterminal selleks talveks.

Eesti Gaasi omaniku Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt ütles neljapäeval, et erasektor töötab selle nimel, et saada laeva Eestisse. Sikkuti sõnul on vaja, et Eesti riik ja eraettevõtjad töötaksid selle eesmärgi nimel koos.

"Me räägime kriisilahendustest ja selliseid asju saab teha ainult koostöös ja kokkulepetega. See peabki olema riigi ja erasektori koostöös lahendus. Ma saan, aru, et lähiajaloos positiivseid näiteid ei ole, et selline koostöö sujuks, aga seekord tuleb seda teha," ütles ta.

Soome võrguhaldur Gasgrid Finland ja USA ettevõte Excelerate Energy kirjutasid mais alla lepingule LNG ujuvterminali rentimiseks kümneks aastaks. Renditud laev nimega Exemplar asus augusti lõpus Soome lahe poole teele, kuid seni pole selge, kas siia saabudes tuleks laev Paldiskisse või läheks Soome lõunarannikule.

Soomlased maksavad kümne aasta eest renti 460 miljonit eurot, mis tähendaks aasta kohta 46 miljonit eurot. Sikkuti sõnul peab arvestama, et Eesti jaoks langeks laeva rent umbes samasse suurusjärku.