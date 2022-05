Soome sõlmis 10-aastase lepingu LNG ujuvterminali rentimiseks

Renditud laev peaks kasutusele võetama järgmisel talvel ning see hakkab asuma Lõuna-Soomes Haminas. Laeva jaoks ehitatakse vastuvõtuks vajalikud rajatised nii Soome kui Eestisse Paldiskisse, teatas Soome töö- ja ettevõtlusministeerium.

Kui Eestis peaks terminali vastuvõtuvõimekus varem tekkima ehk rajatised varem valmis saama, hakkab ujuvterminal kõigepealt asuma Eestis.

Kümneaastase rendilepingu hind on umbes 460 miljonit eurot.

Renditud laev Exemplar on mahutavusega 151 000 kuupmeetrit, mis vastab umbes 68 000 tonnile veeldatud maagaasile ehk LNG-le.

Tankerid hakkavad ujuvterminali varustama iga kahe-kolme kuu tagant. Veeldatud maagaas taasgaasistatakse terminalis ja lastakse gaasivõrku.

Gasgridi teatel täpsustub ajakava juunis.

Gasgrid pidas läbirääkimisi vastavalt Soome valitsuselt saadud volitustele.

Soomlastele on LNG-terminal ülioluline, sest Gazprom teatas reedel ametlikult, et lõpetab laupäeva hommikul kell seitse gaasitarned Soome.

Soome gaasiettevõte Gasum teatas selle peale, et jätkab oma klientide varustamist läbi Balticconnectori tuleva gaasi.

"On väga kahetsusväärne, et lepingujärgsed gaasitarned peatatakse. Aga me oleme selleks korralikult valmistunud ja tagame, et gaasivõrgus ei tule katkestusi. Me suudame lähikuudel varustada kõiki oma kliente gaasiga," ütles Gasumi tegevjuht Mika Wiljanen.

Soome rahandusminister Annika Saarikko ütles, et LNG ujuvterminali rentimine lubab Soomel lahti öelda Vene gaasist.

Soomes on gaasi osakaal energiatarbimisest umbes viis protsenti.

Algselt oli plaanis, et LNG ujuvterminali hangivad koos Soome ja Eesti riik, kuid peale kokkulepet, et LNG vastuvõtuvõimekuse Eestis loovad eraettevõtted, tegelevad Eesti poolt LNG ujuvterminali otsingutega Alexela ja Infortar.

"Meil käivad läbirääkimised laeva osas ja tegelikult on teada, et soomlastel käivad ka. Eks siin lähiajal ongi vaja nii-öelda kokku leppida, milline neist laevadest siia sügiseks siis tuleb," ütles ERR-ile neljapäeval Alexela juhatuse liige Marti Hääl.