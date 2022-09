Venemaa ja USA uurivad võimalusi kohtuda START-leppe käigus

Vene välisministeeriumi esindaja Maria Zahharova sõnul on Washington ja Moskva kõnelustes tuumarelvi käsitleva START-leppe käigus valmis näost näkku kohtumist korraldama. Kahepoolsed tuumarelvastuse inspekteerimised peatati koroonapandeemia tõttu 2020. aastal.

Zahharova kinnitas, et esmalt on fookuses START-leppe (Strategic Arms Reduction Treaty) konsultatsioonikomisjoni töö.

Vene välisministeeriumi esindaja sõnul uuritakse praegu võimalusi silmast silma kohtumise korraldamiseks, vahendab Interfax.

Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vahel 2010. aastal sõlmitud ja 2011. aastal sõlmitud uue START-leppe kohaselt lubasid mõlemad riigid oma tuumaarsenali suurust piirata.

Leppe kohaselt lubasid mõlemad riigid hoida kontinentidevaheliste ballistiliste rakettide (ICBM), allveelaevadest välja lastavate rakettide (SLBM) ja tuumapomme kanda suutvate raskepommitajate arv peab olema summaarselt 700 või jääma alla selle, kirjeldab USA välisministeerium oma kodulehel.

Valmisolekus tuumalõhkepeade arv võib lepingu kohaselt olla kuni 1550.

2020. aasta 1. septembril kinnitas Venemaa, et neil on valmisolekus 1447 strateegilist tuumalõhkepead. Venemaal on võimekus panna valmisolekusse ka rohkem kui 1550 tuumalõhkepead, kuid neid piirab START-lepe.

29. septembri seisuga ei ole kumbki riik START-leppe kohaselt teineteise territooriumil tuumaarsenali inspekteerinud.

Mõlemad riigil on õigus teha selliseid kontrollkäike aastas 18 tükki.