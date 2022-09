Euroopa Liit kiitis heaks elektriettevõtete erimaksustamise

Maksustamise alla kuuluvad käesoleva aasta ja järgmise aasta fossiilkütuste ettevõtete suurkasumid.

Järgmine aasta maksustatakse elektritootjad, kelle jaoks elektri tootmine nõuab vähe kulusid, kuid kelle tulud on energiakriisi ajal tugevalt tõusnud.

Samuti lepiti kokku viie protsendi suurune elektritarbimise kärbe tipptarbimise ajal, vahendab Reuters.

Reedel jätkusid kõnelused elektri hinna kontrolli alla hoidmiseks Euroopa Liidu liikmesriikides.

⚡️ #TTE Energy | DEAL! Ministers reached a political agreement on measures to mitigate high electricity prices: mandatory electricity demand reduction, cap on market revenues from inframarginal electricity producers and solidarity contribution from fossil fuels producers. pic.twitter.com/BLU4fxWNWj