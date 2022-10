Levits: uus koalitsioon võib sündida järgmise kuu jooksul

Läti parlamendivalimised võitis oodatult praeguse peaministri Krišjanis Karinši juhitud Uus Ühtsus. Levitsi sõnul ei saa läbirääkimised koalitsiooni loomise üle olema lihtsad.

"Minu seisukoht on, et koalitsioon peab olema toimiv, et see toimiks neli aastat, kus kõik osapooled teevad koostööd, mitte ei üritaks üksteist üle trumbata," ütles Levits.

Levits ütles, et uus koalitsioon võib valmis saada novembris. "Pole vaja venitada. Need erakonnad, kes on võimelised koalitsioonis olema, saavad sellest ka aru ja hakkavad tööle," ütles president.

Levitsi sõnul soovib ta näha majandusreforme, et Läti ei jääks enam Leedust ja Eestist maha, vaid oleks neist ees.

Läti rahvusringhääling LSM hindas, millised parteid võivad moodustada järgmise võimuliidu. Järgmine koalitsioon võib koosneda kolmest erakonnast. Sinna kuuluksid Uus Ühtsus, Läti rohelise erakonna ja regioonide partei ning Liepaja erakonna ühisnimekiri ning Nimekiri Emamaa ja vabaduse eest! Kokku oleks sellel koalitsioonil 54 kohta.

Suurema enamuse saavutamiseks võivad kolm eelpool mainitud parteid kampa võtta ka progressiivid, kes said viimastel valimistel 10 mandaati. LSM-i hinnangul on selline võimuliit kõige tõenäolisem.

Teoreetiliselt võib Karinši juhitud Uus Ühtsus jääda ka opositsiooni. Selleks oleks vaja populistlike parteide koalitsiooni, kus osaleksid Roheliste ja Talurahva Liit, Läti rohelise erakonna ja regioonide partei ning Liepaja erakonna ühisnimekiri, Läti esikohal ja Erakond Stabiilsuse eest!.

Sellisel koalitsioonil oleks väga väike häälteenamus. Levits toetaks sellist liitu alles siis, kui tal ei jää alles enam muud valikut, hindas LSM.

Võimalik on veel suur koalitsioon, kuhu kuuluvad Uus Ühtsus, Läti rohelise erakonna ja regioonide partei, Roheliste ja Talurahva Liit ( ZZS) ja Nimekiri Emamaa ja vabaduse eest!. Sellel liidul oleks parlamendis 70 kohta.

Kõik kolm koalitsioonipartnerit peaksid siis oma valijatele selgitama, miks nad teevad koostööd ZZS-iga, mis on seotud Aivars Lembergsiga. Kohus mõistis hiljuti Lembergsi viieks aastaks vangi, vahendas LSM.

Läti populistlik poliitik Aldis Gobzems teatas esmaspäeval, et lahkub poliitikast. Gobzems ja tema loodud erakond Seadus ja Kord on varem tähelepanu võitnud vaktsineerimisvastase võitlusega