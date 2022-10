Sõja 223. päev: Ukraina väed vabastasid Hersoni oblasti põhjaosa

Vene sõjablogijate sõnul on Ukraina väed Hersoni põhjaosas edenenud mitukümmend kilomeetrit. Hersoni oblasti okupatsiooniadministratsiooni juht kinnitas Vene meediale Dudšanõ vabastamist. Serhii Khlani sõnul liiguvad Ukraina väed Berõslavi poole, mis asub Dudšanõst lõunas. Kiiev teatas teisipäeval, et Ukraina väed vallutasid Hersoni oblastis tagasi Davõdiv Bridi ja Velõka Oleksandrivka linnad.

Oluline teisipäeval, 4. oktoobril kell 22.35:

- Valge Maja teatel ei ole praegu näha märke, et Venemaa valmistuks peatselt tuumarelva kasutama;

- Vene allikad: Ukraina väed on Hersoni oblastis mitukümmend kilomeetrit edasi tunginud;

- Vene Föderatsiooninõukogu kiitis heaks nelja Ukraina oblasti anneksiooni;

- Ukraina sõjaväeluure: sõjavangi langemise tahtjate arv on kasvanud;

- Reuters: USA uues Ukraina abipaketis on neli HIMARS mitmikraketiheitjat;

- USA allikas CNN-le: Lõmanis olnud Vene väed on taandunud Kreminnasse;

- Ukraina peastaap: Vene 3. armeekorpus ei suuda neile pandud ülesandeid täita;

- Zelenski keelas läbirääkimised Putiniga;

- Ukraina keskpanga juht astus terviseprobleemide tõttu tagasi;

- ISW: Putin võib püüda ajada sõjakaotuste süü teiste kraesse;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa viimase ööpäeva jooksul 44 tanki.

USA: Venemaa ettevalmistusi tuumarelva kasutamiseks pole näha

Valge Maja pressisekretär Karine Jean-Pierre ütles, et vaatamata Venemaa režiimi liidri Vladimir Putini avaldustele ei ole praegu viiteid sellele, et Venemaa valmistuks kasutama tuumarelvi.

"Me võtame tuumarelva või tuumamõõgaga täristamist siin väga tõsiselt, kuid ma tahan öelda, et me ei ole näinud ühtki põhjust oma strateegilise tuumapositsiooni kohandamiseks, samuti pole meil mingeid märke, et Venemaa valmistuks peatselt tuumarelvi kasutama," ütles Jean-Pierre.

Putin on viimasel ajal intensiivistanud ähvardusi tuumarelva kasutamise kohta.

Ukraina kinnitas kahe linna vabastamist Hersoni oblastis

Ukraina kaitseministeerium teatas teisipäeval, et riigi väed vallutasid Hersoni oblastis tagasi Davõdiv Bridi ja Velõka Oleksandrivka linnad, vahendas CNN.

"Ukraina sõdurid liiguvad enesekindlalt Musta mere suunas," teatas kaitseministeerium.

Moskva avaldas teisipäeval kaardi, mis näitas samuti, et Vene armee on Hersoni oblastis territooriumi kaotanud. Kaart kinnitab venemeelsete analüütikute varasemaid teateid, et Ukraina armee on viimaste päevade jooksul teinud Dnipro jõe läänekaldal suuri edusamme, vahendas CNN.

Zelenski keelas läbirääkimised Putiniga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kirjutas teisipäeval alla määrusele, mis keelab Ukrainal ametlikult kõnelusi pidada Venemaa president Vladimir Putiniga, vahendas The Guardian.

"Putin ei tea, mis on väärikus ja ausus. Seetõttu oleme valmis dialoogiks Venemaaga, kuid teise presidendiga," teatas Zelenski.

USA uus toetuspakett Ukrainale sisaldab raketisüsteeme HIMARS

"USA president Joe Biden ütles teisipäeval Volodõmõr Zelenskile, et Washington annab Kiievile 625 miljoni dollari ulatuses sõjalist toetust, mis sisaldab ka keskmaa raketisüsteemi HIMARS," teatas teisipäeval Valge Maja.

Vene allikad: Ukraina väed on Hersoni oblastis edasi tunginud mitukümmend kilomeetrit

Vene sõjablogijad väidavad, et Ukraina relvajõud ühes soomusüksustega on Dnepri jõe läänekalda ääres tunginud sügavale Vene vägede tagalasse.

Hersoni oblasti venemeelne okupatsiooniadministratsiooni juht Volodõmõr Saldo tunnistas Dudšanõ asula langemist Ukraina vägede kätte, vahendab The Telegraph.

Dudšanõ asub 30 kilomeetrit lõunas esmaspäevasest rindejoonest.

Hersoni oblasti juhi nõuniku Serhii Khlani sõnul liiguvad Ukraina väed Berõslavi poole, mis asub samuti Dnepri jõe läänekaldal. Sellest omakorda lõuna pool asub oluline Nova Kakhovka hüdroelektrijaam.

Tegu on suurima Ukraina vägede edenemisega riigi lõunaosas alates Venemaa invasioonist veebruaris.

Dnepri jõe läänekaldal on kokku hinnanguliselt 25 000 Vene sõdurit.

Ukraina väed on raketirünnakutega püüdnud läänekaldal asuvate Vene vägede logistikat juba pikemat aega halvata rünnates Dnepri jõge ületavaid sildu ning Vene vägede rajatud ajutisi pontoonsildu ning praame.

Kiievis paikneva Ukraina sõjaanalüütiku Oleh Ždanovi sõnul näitab viimane areng Hersoni rindel, et kui varem minetasid Vene relvajõud ründepotentsiaali, siis nüüd ei suuda nad enam ka kaitsta.

Ukraina ametlikud allikad on siiani kinnitanud vaid üksikute Põhja-Hersonis asuvate asulate vabastamist.

Pühapäeva õhtul kinnitas Ukraina president Volodõmõr Zelenski Hersoni oblasti põhjaosas asuvate Arkhanhelske ja Mõrolõubivka asulate vabastamist.

CIA juht: nurka surutud Putin võib olla üsna ohtlik

USA luure keskagentuuri (CIA) direktor Bill Burns ütles intervjuus telekanalile CBS, et Venemaa president Vladimir Putin võib nurka surutuna olla üsna ohtlik ja hoolimatu.

"Putin peab muretsema mitte ainult selle pärast, mis toimub Ukrainas, vaid ka selle pärast, mis toimub Venemaal," ütles Burns.

Burnsi sõnul jääb Putinile alles üha vähem valikuvõimalusi ja see võib ta muuta ohtlikumaks.

"Putin, kes on nurka surutud, kui ta tunneb, et tema selg on vastu seina, siis ta võib olla üsna ohtlik ja hoolimatu," ütles Burns.

Ukraina keskpanga juht astus terviseprobleemide tõttu tagasi

Ukraina keskpanga juht Kõrõlo Ševtšenko teatas teisipäeval, et esitas tervisprobleemide tõttu tagasiastumisavalduse. Ševtšenko sõnul on riigi finantsiline seis sõjast hoolimata kindlatel alustel, vahendas Financial Times.

"Tervisega seotud probleemide tõttu, mida ma ei saa enam tähelepanuta jätta, tegin raske otsuse. Astun tagasi Ukraina keskpanga juhi kohalt. Sõda oli meie meeskonnale ja minule isiklikult raske katsumus. Arvan, et oleme selle väärikalt läbinud," ütles Ševtšenko.

Vene Föderatsiooninõukogu kiitis heaks nelja Ukraina oblasti anneksiooni

Venemaa president teatas reedel avalikus kõnes nelja Ukraina oblasti annekteerimisest Venemaa koosseisu.

Allkirjastamise tseremoonial osalesid Venemaa enda poolt oblasteid juhtima pandud mehed. Nii anneksiooni kui ka eelnenud libareferendumid okupeeritud Ukraina aladel on rahvusvahelise üldsuse poolt hukka mõistetud.

Venemaa ei kontrolli täiel määral kogu territooriumi, mille kuulutas enda omaks.

Vene presidendi kõneisik Dmitri Peskov ei olnud esmaspäeval ajakirjanikega suheldes ka kindel milline on nüüd Venemaa uus piir. Peskovi sõnul tuleb "kohalike inimestega konsulteerida," vahendas Ria Novosti.

Anneksiooni on siiani toetanud ametlikult ainult Põhja-Korea, vahendab Korea uudisteagentuur.

Lääne ametnik: puuduvad tõendid, et Vene tuumaarsenali ümber toimub midagi ebatavalist

"Me pole näinud ühtegi tegevust, mis meie arvates oleks normist väljas. Me pole näinud tegevust, mis ületaks tavapäraseid tegevusi," ütles anonüümseks jäänud ametnik.

Kasahstani on põgenenud juba 200 000 venemaalast

Kasahstani siseminister teatas, et pärast seda, kui Venemaa president Vladimir Putin kuulutas välja osalise mobilisatsiooni, on riiki saabunud juba üle 200 000 Venemaa kodaniku, vahendas CNN.

Ukraina sõjaväeluure: sõjavangi langemise tahtjate arv on kasvanud

Ukraina luure peadirektoraadi esindaja Andri Jusov rääkis telekanalile Freedom projektist "Ma tahan elada, mille abil Vene relvajõudude liikmed saavad alistuda Ukraina vägedele.

Ukraina sõjaväeluure esindaja märkis, et ainuüksi viimaste nädalate jooksul on projekti vihjeliinile tehtud juba üle 2000 kõne.

Reuters: USA uues Ukraina abipaketis on neli HIMARS mitmikraketiheitjat

Reutersi allikate sõnul antakse uuest abipaketist teada teisipäeva jooksul. Relvaabi paketi suurus on hinnanguliselt 625 miljonit dollarit. Lisaks antakse Ukrainale uut laskemoona haubitsatele, 200 miinikindlat sõidukit (MRAP) ja miine.

Antud abipaketi kaudu antakse Ukrainale relvastust USA relvastusest USA presidendi Joe Bideni otsusega (Presidential Drawdown Authority).

Abipakett lisandub eelmine nädal avalikuks saanud 1,1 miljardi dollari suurusele relvaabi paketile, millega antakse Ukrainale kahe aasta pärast 18 HIMARS süsteem. Konkreetsed mitmikraketiheitjad tellitakse tootjalt.

USA allikas CNN-le: Lõmanis olnud Vene väed on taandunud Kreminnasse

Kõrge USA ametiisik kinnitas telekanalile CNN, et Lõmanist taganenud Vene väed liikusid Kreminnasse, mis asub Lõmanist ligikaudu 30 kilomeetri kaugusel.

Vene väed püüavad seal rajada uut kaitseliini.

USA ametiisiku sõnul on Lõmani vabastamine Ukraina vägede poolt oluline, kuna see oli Vene vägede jaoks oluline logistikakeskus.

Lõmani vabastamine mõjutab Vene rinnet kogu Harkivi piirkonnas Bahmutini ja isegi Ukraina lõunaosas asuvat Hersoni oblastit.

Vene vägede okupeeritud Skadovskis oli kuulda plahvatusi

Plahvatustest teatasid kohalikud elanikud, vahendab Suspilne. Skadovske asub Hersoni oblasti lõunaosas.

IMF arutab sel reedel Ukraina rahastamispalvet

Rahvusvahelise valuutafondi juhtkomitee peaks sel reedel arutama Ukraina 1,3 miljardi dollari suurust hädarahastamise palvet, vahendas Reuters.

Prantsuse peaminister: sõja hind tuleb muuta Venemaa jaoks talumatuks

Prantsuse Rahvusassamblee ees peetud kõnes kaitses Prantsuse peaminister Elisabeth Bourne Venemaa vastu kehtestatud sanktsioone, kinnitades rahvasaadikutele, et sõja hind tuleb muuta Venemaa jaoks talumatuks, vahendas BFMTV.

ISW: Putin võib püüda sõjakaotusi teiste kraesse ajada

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) viimase rindeülevaate hinnangul võib Vene president Vladimir Putin teha mõnest Vene sõjaväejuhist patuoina, kelle kraesse ajada viimased Vene sõjalised lüüasaamised.

Mõttekoja hinnangul peeti enne invasiooni Lõmanis ja Põhja-Hersonis asuvaid Vene vägesid Venemaa parimateks. Nende üksuste taandumine näitab ISW hinnangul, et isegi Vene eliitväed on sõja venides kandnud kaotusi.

Sarnaselt pidi Harkivi oblastist suurte kaotustega taanduma Vene 1. kaardiväe tankiarmee, millel on teiste Vene üksustega võrreldes keskmisest parem tehnika ning mille eesmärk on kaitsta Moskvat.

Vene RBK allikate sõnul asendati Vene lääneringkonna juht kindralpolkovnik Aleksander Žuravlev kindralleitnant Roman Berdnikoviga. ISW sõnul ei ole viimastel kuudel olnud lääne sõjaväeringkonnal selget üldjuhti lahinguväljal. Žuravlevi ei ole mõnda aega näha olnud ning Putin on oma vägede juhte korduvalt vahetanud.

Ukraina peastaap: Vene 3. armeekorpus ei suuda neile pandud ülesandeid täita

Ukraina luure hinnangul ei suuda Venemaa formeeritud 3. armeekorpus täita neile pandud ülesandeid, kuna neil on vananenud ja kasutuskõlbmatu relvastus ja probleeme lahingdistsipliiniga.

Ukrainlaste sõnul on armeekorpuse väed omavoliliselt positsioonidest loobunud ning lahingülesannete täitmisest keeldunud. Samuti on teateid alkohoolsete jookide tarbimisest Vene vägede seas.

Nende põhjuste tõttu on Ukraina peastaabi sõnul armeekorpuse väed demoraliseeritud.

Ukraina väitel alustasid Vene väed Siberis asuvate üksuste toomist Ukraina lahingtandrile.

Ukraina relvajõudude peastaabi sõnul on Vene relvajõud otsustanud tuua Ukrainasse vägesid ka Siberi sõjaväeringkonnast

Briti luure: Vene ajateenistustsükli edasilükkamine näitab raskusi Vene vägede logistikasüsteemis

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi sõnul allkirjastas Vene president Vladimir Putin 30. septembril seadluse tavapärase ajateenistuse algusaja edasilükkamiseks.

Venemaal peaks sügisel alustama ajateenistust 120 000 Vene Föderatsiooni meeskodanikku.

(1/4) On 30 September 2022 Russian President Vladimir Putin signed an order for the routine autumn conscription cycle, which aims to train 120,000 conscripts. These conscripts are legally not permitted to be deployed outside of Russia. pic.twitter.com/d9xp2RVK9I — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 4, 2022

Riigis välja kuulutatud osalise mobilisatsiooni tõttu on Vene sõjaväe logistikasüsteem sattunud surve alla ning ajateenistuse alguse edasilükkamine näitab Venemaa raskusi varustada ja õpetada välja suurel hulgal ajateenijaid.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa viimase ööpäeva jooksul 44 tanki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 60800 (võrdlus eelmise päevaga +370);

- tankid 2424 (+44);

- jalaväe lahingumasinad 5018 (+27);

- lennukid 266 (+1);

- kopterid 228 (+0);

- suurtükisüsteemid 1407 (+2);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 340 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 177 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 1026 (+11);

- tiibraketid 246 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3823 (+12);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 131 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Kramatorski ja Krõvõi Rihi suunal.

Ukraina lõunaringkonna hinnangul kaotasid Vene väed ainuüksi nende operatsioonialal 31 tanki ja 27 ühikut muud soomustehnikat.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.