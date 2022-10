Oluline kolmapäeval, 5. oktoobril kell 5.47:

- Zelenski: sel nädalal oleme vabastanud asulaid neljas oblastis;

- Ukraina saab Euroopa Liidult kolmes jaoks viis miljardit eurot.

Zelenski: sel nädalal oleme vabastanud asulaid neljas oblastis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas oma õhtuses telepöördumises erinevate asulate vabastamist Hersoni, Harkivi, Luhanski ja Donetski oblastites.

Zelenski nimetas Hersoni oblastis kaheksa vabastatud asula nime. Ukraina kaitseministeerium avaldas video, kus on väidetavalt näha Hersonis asuva Davõdiv Bridi vabastamine.

The Ukrainian flag flies again over the village of Davydiv Brid, Kherson region.

The Ukrainian marines are confidently advancing towards the Black Sea

: 35th Marine Brigade. pic.twitter.com/HBi4P7aKrh