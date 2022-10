IAEA juht: Venemaa vabastas  Zaporižžja tuumajaama juhi

Oluline esmaspäeval, 3. oktoobril kell 20.21:

- Zelenski: Ukraina vägede edu ei piirdu Lõmaniga;

- Ukraina idaringkond: pühapäeval vabastati Torske;

- Donetskis hukkus Vene rünnakus üks inimene, viga sai kaheksa;

- Kiiev: Ukraina armee jätkab Hersoni oblastis linnade vabastamist;

- USA senaator kardab Vene rünnakut Poolas asuvale logistikakeskusele;

- ISW: Vene infomaastik muutus peale lüüasaamist Harkivis;

- Meedia: Moskva vallandas lääne sõjaväeringkonna ülema kindralpolkovnik Aleksandr Žuravljovi;

- Kreml kuulutas Marina Ovsjannikova tagaotsitavaks;

- Briti luure: Putin tunnistas vigu mobilisatsiooniga;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 320 sõdurit ja hävitati 16 soomusmasinat.

Kiiev: Ukraina armee jätkab Hersoni oblastis linnade vabastamist

Ukraina väed saavutasid täiendavat edu riigi lõunaosas ja vallutas tagasi Dnipro jõe läänekaldal asuva Zolota Balka linna, vahendas CNN. Hersoni oblasti kõrge ametnik Serhi Hlan ütles, et riigi relvajõud liiguvad Berislavi linna suunas.

Venemaa kaitseministeerium kinnitas esmaspäeval, et Ukraina väed murdsid Hersonis rindejoonest läbi ja liigub mööda Dnipro kallast edasi.

Zelenski teatas kahe asula vabastamisest Hersoni oblastis

"Ukraina relvajõud vabastasid vastupealetungi käigus tagasi kaks asulat Hersoni oblasti põhjaosas, Arhanhelske ja Mõroljubivka," teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Meedia: Moskva vallandas lääne sõjaväeringkonna ülema kindralpolkovnik Aleksandr Žuravljovi

Žuravljovi vallandamine on väljaande RBC teatel seotud Venemaa hiljutiste kaotustega.

RBC teatel asendab Žuravljovi kindral Roman Berdnikov. Ametlikku kinnitust sellele veel pole, vahendas The Guardian.

Kreml kuulutas Marina Ovsjannikova tagaotsitavaks

Venemaa võimud lisasid esmaspäeval riigikanali otse-eetris sõjavastase loosungiga meelt avaldanud Marina Ovsjannikova tagaotsitavate nimekirja. Moskva väitel põgenes Ovsjannikova koduarestist.

Moskva kohus määras Ovsjannikova augustis kaheks kuuks koduaresti. Pressiteenistuse teatel esitati Ovsjannikovale siis süüdistus Vene sõjaväe kohta võltsuudiste levitamises. Tema koduarest pidi võimude väitel kestma kuni 9. oktoobrini. Teda võib oodata kuni 10-aastane vangistus

Zelenski: Ukraina vägede edu ei piirdu Lõmaniga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma videopöördumises pühapäeva õhtul, et Ukraina vägede edu lahingutandril ei piirdu Lõmaniga.

Zelenski kinnitas Arkhanhelske ja Mõrolõubivka asulate vabastamist Hersoni oblastis.

Mõlemad asulad asuvad Hersoni oblasti põhjaosas. Sotsiaalmeedias levis pühapäeval pilt Hrešenivkasse jõudnud Ukraina vägedest, mis asub samuti sealkandis.

#Ukraine's remarkable southern liberation continues. Village of Khreshchenivka liberated. Ukrainian forces are advancing south towards Nova Kakhovka. Unclear how far they'll get today/overnight, but if Russian forces are folding, I guess they'll keep pushing. pic.twitter.com/do6nqOjPcd — Glasnost Gone (@GlasnostGone) October 2, 2022

Idaringkonna esindaja sõnul pommitavad Ukraina väed praegu Kreminnas asuvaid Vene vägesid, vahendas CNN.

Ukraina idaringkond: pühapäeval vabastati Torske

Ukraina idaringkonna staabi esindaja Serhii Šerevatõi sõnul vabastasid Ukraina väed Torske asula, mis asub värskelt vabastatud Lõmanist 15 kilomeetrit idas. Torskest veel ida pool asub Kreminna ning neist edasi Severodonetski ning Lõssõtšanski linnastu.

Šerevatõi sõnul taandusid Vene väed Kreminnasse Luhanski oblastis ning püüavad seal püsti panna uue kaitseliini, vahendas The Kyiv Indendent.

Idaringkonna esindaja sõnul selgub alles hiljem peale põhjalikumat analüüsi kui palju Vene vägesid Lõmanis tegelikult oli, kuid esialgsetel andmetel võis Lõmanis kokku olla 5000-5500 Vene sõdurit.

Vene kaitseministeerium tunnistas laupäeval oma vägede taandumist Lõmanist.

Šerevatõi sõnul hukkusid osad Vene sõdurid lahingutes ning mõned sõdurite grupid püüdsid välja murda ja põgeneda. Osad Vene sõdurid andsid ka Ukraina vägedele alla.

Laupäeval teatati ka Jampili, Novoselivka, Šandrõholove, Drobõševe ja Stavkõ vabastamisest, vahendas Interfax-Ukraine.

IAEA juht: Venemaa vabastas Zaporižžja tuumajaama juhi

Rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) juht Rafael Grossi teatas, et Venemaa vabastas Zaporižžja tuumajaama juhi Ihor Murašovi, vahendas The Guardian.

Vene sõjaväelased pidasid Murašovi reedel kinni, kui ta sõitis Enerhodari linna.

Donetskis hukkus Vene rünnakus üks inimene, kaheksa sai viga

Viimase ööpäeva jooksul hukkus Vene vägede rünnakus Bahmutis üks inimene. Veel kaheksa inimest sai erinevate Donetski oblasti asulates haavata, teatas Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko.

Ametlike andmete hulka ei lähe okupeeritud aladel toimuvad sõjakuriteod.

Harkivi oblastis sai Vene rünnakus haavata kaks inimest, teatas oblasti kuberner Oleh Sõniehubov.

Esmaspäeva hommikul pommitasid Vene väed ka Dnipro linna ja teisi asulaid Dnipropetrovski oblastis. Rünnakutes hävisid mitmed hooned ja pea 1000 peremajapidamist on jäänud elektrita.

London: suure tõenäosusega Putin ei kasuta Ukrainas tuumarelvi

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace ütles esmaspäeval, et suure tõenäosusega Vladimir Putin ei kasuta tuumarelvi, kuna see oleks vastuvõetamatu India ja Hiina jaoks.

"Putini tegevus on aga seni olnud täiesti irratsionaalne," hoiatas Wallace.

CNN: Vene väed lahkusid Lõmanist korrapäraselt reedel

Lõmani elanikud ütlesid CNN-le, et Vene väed lahkusid linnast korrapäraselt.

CNN saabus enda sõnul Lõmanisse 30 minutit peale Zelenski teadaannet linna vabastamisest.

Ukrainlased väitsid korduvalt, et Lõmanis on lõksus suur Vene väegrupeering. Ukraina relvajõudude esindaja sõnul toimus piirkonnas Vene vägedega lahinguid veel pühapäeval.

Ukraina lõunaosas jätkub okupeeritud aladel sundmobiliseerimine Vene väkke

Ukraina lõunaringkonna sõnul jätkuvad riigi lõunaosas mobilisatsioonimeetmed, mille käigus koondatakse kaitseväeteenistuses meeste nimekirju ning tõhustati kontrolli dokumentide üle kontrollpunktides.

Okupeeritud aladelt lahkumine on ringkonna esindaja sõnul tehtud Vene vägede poolt võimalikult keeruliseks.

Lõunaringkonna esindaja sõnul hukkus viimase ööpäeva jooksul 40 Vene sõdurit ja hävitati kaks tanki ning seitse ühikut muud soomustehnikat.

USA senaator kardab Vene rünnakut Poolas asuvale logistikakeskusele

USA senati luurekomisjoni liige Marco Rubio ütles CNN-le, et Putin võib kaotuse hirmus rünnata Poolas asuvaid logistikakeskuseid.

Rubio sõnul tasub olla mures Kremli järgmiste sammude pärast peale Lõmani vabastamist Donetski oblastis.

Lõmanis elas enne Vene invasiooni 22 000 inimest ning tegu on olulise piirkondliku logistikasõlmega.

ISW: Vene infomaastik muutus peale lüüasaamist Harkivis

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut hindas oma viimases ülevaates, et kaotused Harkivi oblastis ja hiljutine Lõmani vabastamine on Vene infomaastikku põhimõtteliselt muutunud.

Tonight's campaign assessment from @TheStudyofWar and @criticalthreats focuses on dramatic changes in the #Russian information space following the Russian defeat around #Lyman and in Kharkiv Oblast and amid the failures of Russia's partial mobilization. https://t.co/F7e3qpdgwN pic.twitter.com/eWDQJxKWAG — ISW (@TheStudyofWar) October 3, 2022

Eksperdid on juhtinud tähelepanud, et nii Kremli suhtes sõbralik meedia kui ka sõjablogijad on hakanud süüdistama Vene sõjaväe bürokraatiat osalise mobilisatsiooni hädades ning viimastes kaotustes lahinguväljal.

Mõned Vene televisioonis esinenud saatekülalised kritiseerisid 1. oktoobril isegi Vene presidendi Vladimir Putini otsust annekteerida neli Ukraina oblastit enne kogu endale nõutud alade vallutamist.

Vene sõjaväge süüdistatakse suutmatuses oma vägesid piisavalt varustada ja toetada.

Vene televisioonis on hakatud kohati avalikult kritiseerima probleeme Venemaa osalise mobilisatsiooniga, mille raames on mõned mehed saanud sõjaväekutsed ebaseaduslikult.

Samuti on mõned kommentaatorid Vene televisioonis väljendanud skepsist mobilisatsiooni suutlikkuses muuta olukorda lahinguväljal.

Mõttekoja hinnangul ei kontrolli Vene kaitseministeerium enam infomaastikku ega põhilisi narratiive. Vene kaitseministeerium on korduvalt liialdanud Vene vägede võite Ukrainas koos optimistlike teadaannetega ning Vene kaitseministeerium avaldab harva oma edusammudest fototõendeid.

Briti luure: Putin tunnistas vigu mobilisatsiooniga

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi sõnul pidas Venemaa president Vladimir Putin riigi rahvusliku julgeoleku nõukogu ees 29. septembril kõne, kus tunnistas vigu mobilisatsiooni läbiviimisega.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/fJAgk1CCPa



#StandWithUkraine pic.twitter.com/01TKtrgPXM — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 3, 2022

Vene vägedel saab brittide hinnangul tõenäoliselt olema raskusi mobiliseeritute väljaõppe korraldamisega ning uutele üksustele vajalike ohvitseride leidmisega.

Ukraina peastaap: ööpäeva jooksul tulistati alla üks Su-25 lennuk, Ka-52 helikopter ning 8 drooni

Ukraina peastaabi sõnul tõrjuti Vene rünnakut Zavõtseve, Bakhmutske, Kahmuti, Odradivka, Viimka, Spirne, Nevelske ja Pervomaiske suunal.

Peastaabi sõnul tegid Ukrainaväed viimase ööpäeva jooksul seitse õhulööki, mille raames rünnati Vene juhtimispunkte, relvastuse koondumispunkte ning laskemoonaladusid.

Ööpäeva jooksul tulistati alla üks Su-25 lennuk, Ka-52 helikopter ning 8 drooni.

Vene väed tegid Ukraina vastu 11 raketirünnakut ja 10 õhulööki. Vene rünnakutest sai mõjutatud 35 Ukraina asulat.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 320 sõdurit ja hävitati 16 soomusmasinat

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 60430 (võrdlus eelmise päevaga +320);

- tankid 2380 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 4991 (+16);

- lennukid 265 (+1);

- kopterid 228 (+1);

- suurtükisüsteemid 1405 (+0);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 338 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 176 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1026 (+11);

- tiibraketid 246 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3811 (+15);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 131 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Kramatorski ja Bahmuti suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.