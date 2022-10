Repo pankrotiteade tuli töötajatele ootamatult

1974. aastal Püssis tööd alustanud puiduettevõtte töötajatele tuli teade ettevõtte pankrotist ja tootmise seiskamisest ootamatuna, tunnistas Repo Vabrikute ostujuht Sven Paist.

"See oli kõikide jaoks eile (esmaspäeval – toim.) üllatuseks. Eks inimesed ikkagi aimasid, et asjad pole päris hästi, aga eile, kui info tuli avalikuks, siis olid töötajad löödud," lausus Paist.

Kui teine kvartal andis Skandinaavia turule orienteeritud ja viimastel aastatel miinustes olnud ettevõttele veel elulootust, siis suvel saabusid suuremad probleemid, millele sügisel leevendust enam ei nähtud.

"Kolmas kvartal läks ikka raskeks. Kliendid ei tulnud hinnatõusule järele, samas ei näidanud toorainete hinnad mingisugust leevendust. Elektri, gaasi, puidu hinnad olid kõik tõusuteel ja praegu jätkuvalt pole leevendust näha," rääkis Paist.

Ettevõtte 148 töötajast on 80 protsenti Lüganuse valla elanikud. Vallavanem Marja-Liisa Veiser nentis, et lisaks maksude laekumise vähenemisele tekitab inimeste tööta jäämine vallale sotsiaalprobleeme.

"See tekitab kindlasti lisakoormuse meie sotsiaalteenistusele ja ma kardan, et mingil määral võib kaasa tuua ka väljarännet. Sest kui inimene ei leia tööd meie piirkonnast, siis on ta sunnitud seda otsima minema mujale," ütles Veiser.

Tegu on Ida-Virumaal sel aastal esimese inimeste massilise tööta jäämisega. Töötukassale tuli suurkoondamine ootamatuna ja nüüd alustatakse tööta jäänud inimeste nõustamist.

"Kõigepealt me peame teada saama, kui palju neid inimesi on, kes need inimesed on, ning vajaduse korral läheme kohale. Vajaduse korral võime värbamisürituse korraldada, sest tegelikult meil tööandjad otsivad tööjõudu," lausus töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk.

Töötukassal on Ida-Virumaal pakkuda üle 700 töökoha.