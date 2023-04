Repo pankrotivara müügiga minnakse uuele katsele

Eelmisel aastal pankrotti läinud puitlaastplaatide tootja ASi Repo Vabrikud pankrotivara hind on algselt 7 miljonilt eurolt neljandaks oksjoniks langenud enam kui poole võrra.

Pankrotihalduri teatel müüakse avalikul elektroonilisel enampakkumisel ASi Repo Vabrikud (pankrotis) puitlaastplaatide tootmiseks vajalik tervikvara, mille hulka kuuluvad kinnisasjad (kinnisasjade hinnale käibemaks ei lisandu) ja seadmed (seadmete hinnale lisandub käibemaks).

Kokku on tervikvara hind 3,2 miljonit eurot, millest on kinnisasjade hind kokku 2,2 miljonit eurot ja seadmete hind 1,0 miljonit eurot. Seadmete müügihinnale lisandub käibemaks 200 000 eurot. Kokku on müügihind koos käibemaksuga 3 400 000 eurot.

Ostuhuvilised peavad oma soovist teada andma hiljemalt 19. aprilliks. Pankrotihalduri Andres Hermeti sõnul on tehase vastu küll huvi tuntud, kuid senisel kolmel oksjonil pole osta soovijaid registreerunud.

Ida-Virumaal Lüganuse vallas puitlaastplaate tootnud Repo Vabrikute pankrot kuulutati välja eelmise aasta 7. novembril. Ida-Virumaal tegutsenud ettevõtte vastu on 233 võlausaldajal nõudeid 6,6 miljoni euro eest.