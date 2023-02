Repo Vabrikute pankrotivara müügiga mindi kolmandale katsele

Eelmise aasta novembris pankrotti läinud Repo Vabrikute esimene pankrotivara hind (ilma käibemaksuta) oli 7 miljonit eurot, kuid ei esimesel ega ka teisel, 5,25 miljoni eurose alghinnaga oksjonil ostjaid ei leidunud.

Nüüd mindi kolmandale katsele, kus tervikvara hind on 4,2 miljonit eurot. Sellest kinnisasjade hind on 2,7 miljonit eurot ja seadmete hind 1,5 miljonit eurot. Seadmete müügihinnale 1,5 miljonit eurot lisandub käibemaks 300 000 eurot ehk kokku on müügihind koos käibemaksuga 4 500 000 eurot.

Ettevõtte vastu on 233 võlausaldajal nõudeid 6,6 miljoni euro eest.

Kolmandale enampakkumisele saavad huvilised end registreerida 23. veebruarist. Pankrotivara oksjonid algavad huviliste olemasolul 16. märtsil.

AS Repo Vabrikud andis pankrotiavalduse esitamise ajal tööd 148 inimesele. Tehase tippajal, 1980. aastate teisel poolel töötas seal ligi 1500 inimest. Repo Vabrikute eelkäija, Püssi Puitplaatide Kombinaat andis esimese toodangu 1974. aasta detsembris.