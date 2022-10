Puitplaatide tootja REPO Vabrikud esitas pankrotiavalduse

AS REPO Vabrikud ei ole energiakandjate ning puidu kõrgete hindade tõttu enam konkurentsivõimeline oma müügiturgudel, mis on peamiselt Soomes ja Rootsis, teatas ettevõte märkides, et teised Euroopa plaaditootjad pakuvad toodangut 10-15 protsenti madalamate hindadega ja turg tervikuna on jahtumas.

AS REPO Vabrikud annab tööd 148 töötajale ja kaudselt oma partnerite kaudu veel mõnesajale inimesele Ida-Virumaal ning kaugemal. Ettevõte on üks suuremaid tööandjaid Lüganuse vallas.

AS REPO Vabrikud koos oma eelkäija Püssi Puitlaastplaatide Kombinaadiga on tegutsenud järjepidevalt alates 1975. aastast väärindades väheväärtuslikku puitu ja tootes plaati mööblitööstusele.

Ettevõte on viimastel aastatel olnud kahjumis. REPO Vabrikud AS teenis 2019. aastal 22,1 miljoni euro suuruse käibe juures 1,1 miljonit eurot kahjumit. 2020. aasta kahjum oli 21,1 miljoni euro suuruse käibe juures 8000 eurot ja möödunud aastal 27,5 miljoni euro juures kujunes kahjumiks 630 000 eurot.

Ettevõtte omanikud on äriregistri andmetel Malta residendid Sergiy Lishchyna ja Roman Tsupryk.