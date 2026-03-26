Püssi elanikud muretsevad võimaliku uue tehase pärast

Püssi äripark. Autor/allikas: ERR
Ida-Virumaale Püssi linna, mõned aastad tagasi pankrotistunud puitplaaditehase territooriumile plaanitakse rajada tööstuspark. Kohalikud on mures, et pankrotistunud vabriku asemele võib tulla uus haisev tehas.

Püssi tööstusparki planeeritakse samasse kohta, kus 1974. aastast tegutses puitplaatide tehas, mis läks 2022. aastal pankrotti. Tehase hooned lammutati ja praegu käib enam kui 40 hektari suuruse maa-ala omanikuvahetus. Pärast seda on paari kuu pärast kavas algatada detailplaneeringu protsess. Arendajad on konkreetsetest plaanidest rääkimisel kidakeelsed.

"Hetkel ma seda tegevusvaldkonda nii väga palju ei reklaamiks välja. Proovime need detailid saada korda ja ka ostu-müügi asjad ning siis juba tuleme avalikkuse ette oma suurte plaanidega. Töö on käinud juba päris pikalt, kaheksa kuud või rohkemgi, peaaegu aasta oleme seda ettevalmistust teinud. Meil on juba suusõnalised kokkulepped olemas, aga lihtsalt kahjuks praegu ei saa seda välja öelda," rääkis Püssi tööstuspargi arendaja Ivo Tänav.

Konkreetsete vastusteta jäid ka äripargi teemalisel rahvakoosolekul esitatud küsimused.

"Vastuseid ei saanud, aga andsime märku sellest, et me kindlasti kohtume veel, kui plaanid lähevad detailsemaks. Püssi linna selts on võtnud selle suuna, et kui keegi soovib Püssi territooriumile või siia lähedale midagi arendada, siis esimene koht, kuhu tulla, on kogukond ja rääkida asjadest nii, nagu on,m" lausus Püssi linna seltsi juhatuse liige Krisli Kaldaru.

Krisli Kaldaru sõnul on kohalike mure, et kunagise Repo vabriku asemele ei rajataks uusi õhku saastavaid ettevõtteid.

"Repo ajal oli ikkagi niimoodi, et kui õue läksid, siis oli linn sinist vingu täis, aknad olid kõik ju saepurused ja autod olid saepurused. Keegi seda enam tagasi ei taha. Pigem ongi see hirm inimestel ja kui ei räägita täpselt seda, mida plaanitakse, siis seda usaldust ei teki ka inimestel nende arendajate vastu," sõnas Kaldaru.

885 elanikuga Püssi on vallasisene linn Lüganuse vallas. Arendajad loodavad, et äripargiga antakse linna arengule hoogu. Rahvakoosolek näitas, et huvi ettevõtmise vastu on.

"Väga hea, et hästi palju rahvast tuli, me saime oma seletusi jagada, kahjuks mitte konkreetseid. Aga loomulikult selline koht nagu väike Püssi tahaks ka areneda ja me tahaks sellele kaasa aidata," ütles Ivo Tänav.

Püssi äripargi plaanide kohaselt võiks esimene nurgakivi pargis paigas olla järgmise aasta lõpuks.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

