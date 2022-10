Norstati reitingud: EKRE toetus jätkab tõusu

Viimase küsitluse järgi toetab Reformierakonda 30,6 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 26,9 protsenti, ja Keskerakonda 15,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Juuli lõpust alates languses olnud Reformierakonna toetus kasvas nädalaga 0,6 protsendipunkti võrra. Kuue nädalaga on peaministripartei toetus langenud ligi nelja protsendipunkti võrra.

EKRE liigub jätkuvalt tõusvas trendis ning alates juulist on rahvuskonservatiivid kasvatanud oma toetust enam kui seitsme protsendipunkti võrra. See on viinud EKRE toetuse kõrgeimale tasemele alates 2019. aasta algusest, kui Norstat Eesti AS erakondliku eelistuste küsitlustega alustas.

Kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus on viimastel nädalatel stabiliseerunud 15-16 protsendi ümber.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (9,0 protsenti), Isamaa (7,2 protsenti) ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (6,7 protsenti).

Eestimaa Rohelisi toetas viimasel nädalal 1,4 protsenti, mis oli eelmisest nädalast 0,2 protsendipunkti võrra madalam.

Parempoolseid toetas sel nädalal 1,0 protsenti küsitletuist, mis oli nädal varasemaga võrreldes 0,1 protsendipunkti võrra madalam.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 44,5 protsenti ja opositsioonierakondi 42,8 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 6. septembrist 3. oktoobrini ning kokku küsitleti umbes 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.