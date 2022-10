Norra sulges piiri Vene laevadele ja veokitele

Venemaa ja Ukraina sõja algusest peale on Norra korrakaitsjad täheldanud kummalist tegevust energeetikaobjektide juures. Näiteks lendavad seal sageli tundmatut päritolu droonid. Norra valitsus on toimuvasse algusest peale tõsiselt suhtunud, ent pärast lekkeid Nord Stream gaasijuhtmeis on Norra oma energeetikataristu erilise tähelepanu alla võtnud.

"Oleme pannud välja rohkem valvureid, jälgime õhuruumi, mere pinnal ja vee all toimuvat ja elektrivõrku. Meil on selleks võimekus olemas nii politseis, relvajõududes kui ka teistes riigiasutustes," ütles Norra peaminister Jonas Gahr Støre.

Et nafta- ja gaasitöötlemistehaste, puurtornide ning kõikvõimalike torujuhtmete turvalisus kindel oleks, peab Norra mõistlikuks agressiivselt käituva idanaabri juurest tulijate hulka piirata. Paljudele norralastele tundub aga paradoksaalne, et kui veoautosid, kauba- ja reisilaevu Norrasse ei lubata, siis kalalaevad võivad ikkagi siseneda Norra vetesse ja ka sadamaisse.

"Minu arust ei ole see paradoks. Oleme pika rannajoonega riik, kus saavad randuda erinevad laevad. Meil on riigiametid nende järele valvamiseks vastavalt Norra seadustele ja reeglitele," ütles Støre.

Tromsø linna poliitikud on teinud valitsusele pöördumise, milles nõutakse ka Vene kalalaevadele Norrasse sisenemise keelamist. Kõik omavalitsuspoliitikud siiski Tromsø ametikaaslaste pessimismi ei jaga, leides, et on küll naiivne arvata nagu Vene kalalaevadelt ei üritataks Norra järele luurata või sabotaažiakte kavandada, uskudes aga siiski, et valitsus suudab sellist tegevust mitmesuguste meetmetega ära hoida.