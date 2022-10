Kiik: eesmärk ei ole Tallinnas teha autodele elu ebamugavaks

Septembris transpordi ja linnavara valdkonna abilinnapeana tööle asunud Kiik märkis, et piirkiiruste langetamise kontseptsiooniga liigutakse Tallinnas kindlasti edasi, kuid see pole ainus meede, millega linnaruumi meeldivamaks ja ohutumaks muuta.

"Seda tuleb teha vajaduspõhiselt, kindlatel tänavatel. Piirkiirust alandamine on mõistlik kohtades, kus on suurem elanike tihedus, õuealade piirkonnad, suurem oht või ummikud. Teatud tipptundidel tagab madalam piirkiirus sujuvama liiklusvoo. Selle kontseptsooniga liigume kindlasti edasi. Kesklinnas on juba paljudes kohtades langetatud piirkiirust 20 kuni 40 km/h peale," lausus Kiik.

Kiige sõnul annab pealinna autostumisele hoogu ka naabervaldadest hommikul saabuv autode voog ning sellelegi peab mingi lahenduse leidma.

"Eesmärk ei ole elu autodele ebamugavaks teha, küsimus on alternatiivide pakkumises. Ei ole kuskilt linnast autod ära kadunud, ei kao ka Tallinnast. Aga tavapärased käigud poodi, kooli, tööle peaks saama teha jala või jalgrattaga," lausus Kiik.

Abilinnapea sõnul on eesmärk ohutute kergteede rajamine, ühistranspordi eelistamine ja piirkiiruste alandamine, kuid volikogu opositsiooni kriitika ei tundu mõistlik, sest liikluslahendused ei saa tulla autoga sõitjate arvelt.

"Teeme neid samme, aga neid ei saa teha ühte ühiskonnagruppi nurka surudes. Alternatiivid peavad jääma," nentis ta.

Ööbusse ei tule

Kui septembris oli veel võimalus, et Tallinna järgmise aasta eelarvesse kirjutatakse sisse ka öiste bussiliinide avamine, siis Kiige sõnul pole see praeguses olukorras võimalik. Ainuüksi tänavu on kütusehindade tõusu tõttu nõudnud Tallinna ühistransport 20 miljonit eurot lisaraha ning järgmine aasta on tõenäoliselt raha veelgi rohkem juurde vaja, ütles ta.

"Prioriteet on päevasel ajal bussiteenuse pakkumine. Ööbussid on pigem mugavusteenus ja nende inimeste jaoks on tööandjad on leidnud mingid lahendused. Et öist transporti avada, peaks päevase transpordipealt raha võtma ja seda mina kindlasti ei poolda. Arvestades et eelarveraam on niigi keeruline, siis minu prioriteediks on päevaste tavapäraste bussiliinide mahu hoidmine ja tihendamine, kus näeme, et seda on vaja teha," lausus Kiik.

Kiige sõnul on kütusehindade tõus tähendanud, et Tallinna ühistransport on vajanud tänavu juba 20 miljonit eurot lisaraha ning järgmisel aastal saab see summa olema veel suurem.