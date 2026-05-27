Ministeerium taksode ja elektriautode bussirajal sõitmises probleemi ei näe

Tallinna ettepanekul võiks tulevikus bussirajal sõita vaid ühistransport. Taksofirma ja kliimaministeeriumi hinnangul pole probleem taksodes ja elektriautodes, vaid ülejäänud sõidukites, kes liiklusreegleid rikkudes bussirada ummistavad.

Praegu võivad ühistranspordirajal sõita bussid, taksod ja elektriautod. Tallinna linn soovib, et tulevikus jääks sellele rajale sõitma ainult bussid.

"Ühistranspordirajad on selle jaoks, et tõsta ühistranspordi konkurentsivõimet, ühistranspordi ühenduskiirust ja see on see peamine prioriteet, et pakkuda inimestele tõsiseltvõetavat alternatiivi isiklikule sõiduautole," lausus Tallinna abilinnapea Joel Jesse (Keskerakond).

Kui 2020. aastal oli Eestis registreeritud 1600 elektrilist sõidukit, siis tänavu on neid üle 11 000.

"68 protsenti on neist Harjumaal ja ühissõidukirajad on väga tihedalt juba ristkasutuses ning ühistranspordisõidukid ei püsi enam graafikutes. Sealhulgas on ka väga palju muid sõidukeid, ka taksod tühisõitudel või sõidujagajad, kes ei tohiks ühistranspordirada kasutada," ütles Jesse.

Seaduse järgi võib praegu sellel rajal sõita ühistransport ja klassikaline ehk plafooni ja logoga takso. Foruse Taksol on nii äpi- kui ka klassikalised taksod. Nendele raja keelustamine oleks ühe ühistranspordiliigi diskrimineerimine, ütles ettevõtte juht Tiit Isop.

"Tohib seda kasutada siis, kui tal on klient peal ja eelkõige klassikalised taksod. Võib-olla on viimasel ajal seda, mida kirjeldatakse, põhjustanud see, et seal sõidavad kõikvõimalikud autod. Nii et ettepaneku tegijal tuleks mõelda, et taksot kui ühistranspordi ühte osa ei tohiks kuidagi ühistranspordist eraldama hakata," lausus Isop.

Kliimaministeerium kommenteeris, et Tallinna ettepanekut peab kaaluma riigikogu, kuid probleem ei ole tegelikult taksodes ja elektriautodes.

"Küsimus on täna selles, et kas need sõidukid, mis seal lisaks bussidele liiguvad, mõjutavad ühistranspordi liiklemist selliselt, et liikumisgraafikud satuvad ohtu. Pigem on ühistranspordirajal liikumas tavalised sõiduautod, kes ei peaks (seal) liikuma. Kas elektriautod või taksod seda nii palju segavad, seda ma ei tea," lausus kliimaministeeriumi veondus-ja liiklusvaldkonna juht Margus Tähepõld.

Reformierakonna fraktsiooni esimees ja majanduskomisjoni liige Õnne Pillak ütles, et ettepanek on värske ja vajab analüüsimist, kuid ta isiklikult Tallinna ettepanekut toetama ei rutta.

Politsei märkis kirjalikus kommentaaris, et pidev kontroll selle üle, kes bussirajal sõidab, ei ole otstarbekas, sest Tallinnas on ka ohtlikumaid kohti.