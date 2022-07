Relvaluba on 621 Eestis elaval Vene kodanikul

"Hetkel on kehtiv relvaluba 621 Venemaa kodanikul ja kaheksal Valgevene kodanikul," ütles PPA Põhja prefektuuri lubadegrupi juht Anneli Annist.

PPA esindaja ei osanud siiski kohe öelda nende valduses olevate relvade hulka.

Kommenteerides esmaspäeval ametisse astuva Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonilepingus esitatud lubadust keelata Vene ja Valgevene kodanikel relvade omamine, märkis Annist, et politsei saab seda teha ainult seadustest lähtudes ning see nõuab praeguste reeglite muutmist.

"Politsei lähtub oma töös seadustest. Selleks, et saaksime edaspidi relvalube väljastades teisiti otsustada, peab koalitsioonilepingusse kirjutatu kõigepealt saama kirja seadusesse, antud juhul siis relvaseadusesse," ütles Annist pressiesindaja vahendusel.

"Hetkel saame relvaloa andmisest või selle pikendamisest keelduda, kui meil on põhjendatud kahtlus, et konkreetne inimene võib ohustada Eesti julgeolekut. Ainuüksi see, et taotleja on Venemaa või Valgevene kodanik, hetkel keeldumiseks alust ei anna. Viimasel poolaastal on olnud juhtumeid, kus oleme tuvastanud, et Venemaa kodanik võib ohustada meie riigi julgeolekut, ning seejärel relvaloa kehtetuks tunnistanud või selle andmisest keeldunud," selgitas Annist.

"Kui selline punkt sai koalitsioonilepingusse kirja, siis on väga tõenäoline, et lähiajal asub siseministeerium koos politsei ja teiste asutustega arutama, kuidas oleks kõige mõistlikum relvaseadust muuta," lisas PPA esindaja.

Tulevane siseminister Lauri Läänemets ütles reedel ERR-ile, et poliitilise otsuse ellu rakendamisel tuleb kaasata ka pädevaid ametkondi.