Kallas neljaprotsendilisest intressist: see on halvaks üllatuseks kõigile

"See ongi meeletu kasv, aga mis ma oskan öelda. See on fakt, et need intressimäärad tõusevad, sest inflatsioon on ka suur. See oli üsna ettenähtav, et nad tõusevad, muidugi mitte, et nad nii palju tõusevad. Ma arvan, et see on halvaks üllatuseks kõigile," ütles Kaja Kallas.

Kallase sõnul tuleb uute eelarvete koostamisel arvestada tõusnud intressidega. "Juba eelmine kord me arvestasime sellega, et laenud, kõikvõimalikud võlakohustused, kõik lähevad ju kallimaks. Seda tuleb arvestada, et see on üks suur kuluartikkel, mis tuleb juurde," rääkis Kallas.

Kõrge intressimäära taga nägi Kallas nii kõrget inflatsiooni kui ka Venemaa sõda Ukrainas. "See kõneleb sellest olukorrast, kus me hetkel oleme. See, et me oleme kogu meie iseseisvuse aja kõige keerulisemas julgeolekuolukorras ja on väga palju ebakindlust, seoses energiaga, seoses meie agressiivse naabri käitumisega," märkis Kallas.

Neljapäeval selgus, et Eesti miljardi euro suuruse 10-aastase võlakirja kupongi intressimääraks kujunes neli protsenti. Kaks aastat tagasi emiteeritud 1,5 miljardi euro eest tuli toona maksta kupongi intressimäära 0,125 protsenti.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus neljapäeval intressimääradest rääkimiseks aega ei leidnud.