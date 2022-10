Relvafirma BAE kaalub taasalustada haubitsate M777 tootmist

BAE teatas, et mitu riiki tunneb huvi M777 ostmise vastu. Viimaste kuude jooksul on Ukraina väed seda haubitsat edukalt kasutanud, vahendas The Wall Street Journal.

BAE teatas, et peab nüüd läbirääkimisi USA armeega, mis juhib relva tootmise ja arendamise programmi. USA valitsus peab heaks kiitma relvade müügi.

Ukraina sõda muudab globaalset relvatööstust. Analüütikute sõnul tahavad riigid osta üha rohkem kaasaegset relvastust. USA raketisüsteem HIMARS on osutunud väga tõhusaks Venemaa vägede vastu. Vene relvade kehv kvaliteet vähendab aga Moskva osakaalu globaalsel relvaturul.

M777 töökindlus ja mitmekülgsus on pälvinud spetsialistide tähelepanu. Relva on lihtne kasutada ja see on odavam, kui lääneriikide liikursuurtükid.

BAE teatel tunnevad haubitsa vastu huvi ka Kesk-Euroopa riigid. Kui huvi muutub tellimusteks, võib see kaasa tuua kuni 500 uue haubitsa tarnimise.

"Riikide huvi ei muutu alati lepinguteks. M777 tootmisliini kasumlikuks taaskäivitamiseks on vaja vähemalt 150 haubitsa tellimist," ütles BAE tippjuht Mark Signorelli.

BAE hinnangul kuluks M777 tootmise taaskäivitamiseks umbes 30-36 kuud.