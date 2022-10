Kultuuriministeeriumi uus asekantsler võib selguda oktoobri lõpus

Praegu on riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuses käimas intervjuud kultuurilise mitmekesisuse asekantsleri kohale kandideerinud inimestega, ütles kompetentsikeskuse nõunik Monika Tamla.

Oma kandidatuuri koos vajalike dokumentidega esitas 22. augustil kukkunud tähtajaks kaheksa inimest. Neil tuleb läbida mitmeetapiline kandideerimisprotsess.

Tamla sõnul teeb tippjuhte valiv komisjon asekantseleri osas otsuse 19. oktoobril. "See on nii ideaaljuhul, teatud põhjustel võib otsuse tegemine ka nihkuda," sõnas Tamla.

Seejärel saadab riigisekretär Taimar Peterkop ühe kuni kolme kandidaadi nimed kultuuriministrile, kes teeb nende hulgast endale sobiliku valiku.

Kultuurilise mitmekesisuse asekantsler korraldab Eestis elavate vähemusrahvuste ja hõimurahvaste kultuurielu arenguks vajalike tingimuste loomist, väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu ja –tegevuse arendamise toetamist ning lõimumise väljatöötamist ja elluviimist.

Lähiajal on algamas konkurss kultuuriministeeriumi haldusalas oleva muinsuskaitseameti juhi kohale. Tema valimine toimub samuti riigisekretäri tippjuhtide komisjoni abil. "Meie ministeeriumist on lähiajal minemas riigisekretärile kiri palvega hakata otsima ametile uut juhti," sõnas kultuuriministeeriumi kommunikatsioonijuht Meelis Kompus. "Meie huvides on, et praegune interregnum peagi lõpeks", lisas Kompus.

Senine muinsuskaitseameti juht Liisa Pakosta lahkub ametist omal soovil 16. oktoobril.