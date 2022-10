Lasteaias toit kallineb, kuid Tallinn on jätnud hinnatõusu vanemate kanda

Paljud Tallinna lasteaiad on sügisest tõstnud toidu hinda, ülejäänutel seisab see ees mõne kuu pärast. Raha küsitakse hinnatõusu katmiseks üksnes vanemalt, samas kui linn oma kompensatsiooni ei tõsta.

Tallinna Mürakaru lasteaia vanemad said neil päevil linnalt arve, kust selgus, et lasteaia toit on läinud septembrist kallimaks. Kui seni sai laps aias söönuks kahe euro ja 24 sendi eest päevas, siis septembrist maksab toit kolm eurot ja 39 senti päevas.

Toidupäeva maksumus varieerub lasteaiati, kuid hindu on sellest sügisest tõstnud pea pooled munitsipaallasteaiad.

"Esmaspäeva seisuga on otsustanud käesoleval aastal tõsta hinda 54 lasteaeda. Kui me vaatasime keskmisi, siis sõimerühmades on olnud tõus 28 protsenti ja lasteaiarühmades 37 protsenti," ütles Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu.

"(Kuivõrd) ainult umbes 45 protsenti lasteaedadest tõstsid seda hinda, siis ma võin öelda, et see olukord on ikkagi veel talutav, paljudes lasteaedades veel tõusu ei ole olnud," märkis Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Lasteaiad aga ütlevad, et põhjus pole mitte olukorra talutavuses, vaid asjaolus, et toidu maksumust tõstetakse siis, kui vana toitlustushange lõppeb. Lähikuudel ootab see ees veel paljusid Tallinna lasteaedu, nii et kokku tõuseb toidu hind peatselt ligi kolmveerandis lasteaedades.

"Sel aastal on veel kuus hanget ootamas ja 2023. aastal 31 hanget ootamas. Need viimased hanked, mis on läbi viidud, on näidanud (hinna) tõusutrendi. Uute hangete valguses on kõige kõrgemad hinnad praegu olnud 3,79 (eurot) sõimerühmas ja 4,70 aiarühmas," lausus Rundu.

Kui Tallinn septembrist koolitoidu maksumust tõstis, võttis linn kogu hinnatõusu enda kanda, sest valimislubadus on olnud tasuta koolitoit. Siis rõhutas abilinnapea Vadim Belobrovtsev, et lapsevanemalt omaosaluse küsimine on välistatud. Lasteaia puhul linn samasugust põhimõttekindlust üles ei näita ning kogu hinnatõus on kirjutatud lapsevanema kraesse.

"Koolide puhul on olukord ikkagi hoopis teistsugune. Me teame, et riik osaleb ka, osaleb päris korraliku summaga, nii et see teeb olukorda natuke kergemaks, kui me räägime linna võimalustest. Kui me räägime lasteaedadest, siis siin riik ei kompenseeri midagi. Linn üksi on silmitsi olukorraga, kus on raske kogu aeg kompenseerida, kogu aeg tõsta," ütles Belobrovtsev.

Linna kompensatsioon toidu eest püsib sama juba alates 2017. aastast – see on kaks eurot lasteaias ja 1 euro 80 senti lastesõimes. Küll kinnitab abilinnapea, et nii kooli kui ka lasteaia toidu kompensatsiooni võimalikku kasvu hakkab linn eelarveläbirääkimiste käigus arutama.

"Kui tõsta näiteks sõimerühma kompensatsiooni, mis on praegu 1 euro 80 senti, kahe euro peale ehk 20 senti, ja lasteaiarühma kompensatsiooni kahelt eurolt 2,30 peale, siis see nõuab eelarvest kuskil miljon eurot. Kui me räägime sellest, et tõsta 50 sendi võrra mõlemat, siis on sõimerühma kompensatsiooni hind 2,30 ja lasteaia kompensatsioonihind 2 eurot ja 50 senti, siis on see juba natuke rohkem kui 1,5 miljonit. Me räägime väga suurtest summadest," lausus Belobrovtsev.

Kuigi otsus on veel lahtine, peab abilinnapea linnaosaluse tõstmist järgmisest aastast siiski pigem vältimatuks.