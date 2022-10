Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Teheranist lõunas asuva rafineerimistehase töötajad ühinesid naftasektori töötajate streigiga. Üha rohkem naftasektori töötajaid liitub Teherani-vastaste protestidega.

Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, kus töötajad protestivad Khuzestani provintsis asuva Abadani rafineerimistehase ees. Töötajad avaldavad toetust üleriigilistele protestidele, vahendas The Wall Street Journal.

"Praegu on aeg suurteks protestideks. See on algus ja me jätkame oma proteste," teatas töölisi esindav komitee.

Abadan on Iraani suurim rafineerimistehas. Tehases puhkesid suured streigid ka 1978. aastal ja need aitasid kukutada Iraani šahhi Mohammad Reza Pahlavi.

Esmaspäeval alustasid streiki Lõuna-Iraanis asuva naftakeemiatehase töötajad. Töölisi esindava komitee teatel arreteerisid võimud 11 tehase töötajat.

"Kõik on julgeolekujõudude karmi järelevalve all. Hoolimata nendest vahistamistest alustasid meie kolleegid streiki Abadani tehases," teatas komitee.

Valitsusevastased meeleavaldused algasid juba 17. septembril, kui Iraani politsei vahi all suri noor naine, kes väidetavalt rikkus islamiriigi rangeid riietumisreegleid.

Mitu nädalat kestnud Teherani-vastased protestid levivad nüüd tähtsatesse majandussektoritesse. Varem sulgesid naiste õiguste eest seisva protestiliikumise toetuseks uksed jaemüügifirmad ja väikeettevõtted.