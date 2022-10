Swedbanki juht Olavi Lepp: Eesti ettevõtete rahavood on suure pinge all

Swedbank Eesti juht Olavi Lepp sõnas Ärilehele, et nad märkavad oma klientide käitumises muutusi. "Mitte et meie kliendid teeks midagi halvasti või valesti, vaid ümbritsev keskkond on see, mis nõuab selgelt oma osa," selgitas Lepp, lisades, et väga suur surve on Eesti ettevõtete likviidsusele.

Samal ajal kui väga palju raha voolab välja, tuleb firmadel mõelda, kuidas sissetulekute pool ära katta ning Lepa sõnul on selge, et ettevõtete rahavood on metsiku pinge all. "Kellel õnnestub kulud klientidele edasi kanda, neil on võimalik nulli jääda. Kellel see aga üle võimete käib, neid ootavad kindlasti ees tõsisemad probleemid," selgitas ta.

Lepp rõhutas, et olulisel määral mängib rolli ka see, kui konkurentsivõimelised on üldse Eesti ettevõtted eksporditurgudel.

"Vaadates Skandinaaviat ja Kesk-Euroopat ning nähes kulude kasvu, siis tekib küsimus, kas Eesti on teistele ahvatlev pool, kust kaupu ning teenuseid üldse tellida. See (konkurentsivõimetus – toim) võib kaasa tuua selle, et osa Eesti tootjaid on sunnitud tootmise peatama," osutas Lepp olukorra tõsidusele.