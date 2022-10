Turuosaliste hinnangul on kinnisvara hinnalangus vältimatu

Energiakriis, inflatsioon ja intressitõus vähendavad pakkumiste hulka kinnisvaraturul, kus on ka nõudlus kahanemas. Tarbijate kindlustunne on ajalooliselt madal ning turuosaliste hinnangul on kinnisvarahindade langus vältimatu.

Tuttuus neljatoaline korter meelitas veel mõni kuu tagasi ostuhuvilisi nagu mesi kärbseid, hoolimata 800 000-eurosest hinnalipikust. Praegu on aktiivseid kinnisvaraostjaid märgatavalt vähem, ütlevad turuosalised.

"Müüjate diktaadiaeg on läbi ja nõudlus hakkab kõvasti pakkumisele alla jääma. Oli aeg, kui iga korteri kohta oli kolm ostjat, täna on võib-olla üks, võib-olla 0,95 ostjat," nentis Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman.

Inimesed on eelkõige mures potentsiaalselt kõrgete energiahindade pärast, samuti mõjutavad kiire inflatsioon ja intressitõus ning valitseb üleüldine ebakindlus.

"Kui me vaatame konjunktuuriinstituudi tarbijate kindlustunde indikaatorit, siis see on ju ajaloo kõige madalamal tasemel, septembris oli see -45. Tuletan meelde, et eelmise majanduskriisi ajal, aastal 2009 oli see -29," ütles Sooman.

Praeguses olukorras võivad hätta jääda need koduomanikud, kes ostsid korteri kõrge hinna ja suure laenuga ning kaotavad sissetulekus. Pangad on andnud laene arvestusega, et inimene jõuab tagasi maksta ka siis, kui intress märkimisväärselt tõuseb.

"Kõikidele laenuvõtjatele oleme öelnud, et kui tekivad makseraskused, siis esimene asi, mida teha, on pangaga ühendust võtta, et saaks välja mõelda võimalikud lahendused või leevendused selleks ajaks, kui on makseraskus," lausus Swedbanki eluasemelaenude valdkonna juht Anne Pärgma.

Kui palju täpselt kinnisvaraturul hinnad alla tulevad, ei tea keegi. Turuosaliste meelest ei ole selline olukord aga sugugi murettekitav. Vastupidi – lõpuks ometi turg normaliseerub.

"Kui nüüd võetakse väike hingetõmbepaus, siis see on täiesti normaalne, tavaline, see ei löö kuidagi turgu uppi, et me peaks hakkama kartma sama situatsiooni, nagu oli aastal 2009, kus kinnisvarahinnad langesid 30, 40, kohati 50 protsenti. Midagi sellist kindlasti pole ette näha," ütles Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar.

"Ühiskonna üleüldine ostuvõime kinnisvaraturul ju kasvab. Kui kinnisvara muutub kättesaadavamaks, on see hea uudis kogu Eesti rahvale," leidis Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman.