Kliimaaktivistid viskasid Van Goghi maali pihta suppi

Kliimaaktivistid rühmitusest Just Stop Oil viskasid reedel Vincent Van Goghi kuulsa maali "Päevalilled" pihta tomatisuppi. 1880. aastatel maalitud kunstiteose väärtus on umbes sada miljonit eurot.

Sotsiaalmeediasse postitatud video näitab, et aktivistid viskasid suppi maali pihta ja siis liimisid end kinni seina külge.

"Meie pärandit hävitab meie valitsuste suutmatus reageerida kliima- ja elukalliduse kriisile," teatas rühmitus Twitteris.

Londoni rahvusgalerii teatel maal kahjustada ei saanud, kuna seda kaitseb klaasist sein. Galerii teatas, et politsei vahistas aktivistid.

Aktivistid kuuluvad rühmitusse Just Stop Oil, mis proovib kodanikuallumatusega endale tähelepanu tõmmata.

"Me ei püüa siin sõpru leida. Üritame esile kutsuda muutusi, nii see toimubki," kommenteeris aktivistide viimast tegevust Just Stop Oil grupi pressiesindaja Alex De Koning.