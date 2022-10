Xi: Hiina ei loobu lubadusest kasutada Taiwani küsimuses jõudu

Samuti kutsus Xi kongressi avakõnes üles kiirendama maailmatasemel sõjaväe ülesehitamist ja propageeris võitlust Covid-19 vastu.

Suure tõenäosusega saab 69-aastane Xi pühapäeva hommikul alanud nädal aega kestva kongressi lõpus oma kolmanda ametiaja Hiina juhina. See teeb temast kaasaegse Hiina pikaajalisema valitseja pärast Mao Zedongi.

Hiina rahva ülesanne on lahendada Taiwani küsimus ja Hiina ei loobu kunagi õigusest kasutada jõudu, kuid püüdleb rahumeelse lahenduse poole, ütles Xi delegaatidele. "Me nõuame suurima siiruse ja parimate jõupingutustega püüdlemist rahumeelse taasühendamise poole, kuid me ei luba kunagi loobuda jõu kasutamisest ja jätame endale võimaluse võtta kasutusele kõik vajalikud meetmed," sõnas ta.

"Rahvusliku taasühendamise ja rahvusliku taastärkamise ajaloolised rattad veerevad edasi ning tuleb saavutada täielik emamaa taasühendamine," lausus Xi ja teenis sellega kõige pikema aplausi kogu kõne vältel.

Vastusena Xi seisukohale teatas Taiwan pühapäeval, et ei tagane oma suveräänsusest ega tee kompromisse vabaduse ja demokraatia osas. Rahvas on selgelt vastu Pekingi arusaamale, et Taiwani tuleb käsitleda "üks riik, kaks süsteemi" alusel, teatas saareriigi juhi kantselei.

Pinged Pekingi ja Taipei vahel kasvasid augustis pärast seda, kui peale USA esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi Taiwani visiiti korraldas Hiina Taiwani lähedal sõjaväelised õppused. Need sõjalised tegevused toimuvad aeglustud tempos praeguseni.