Xi Jinping kindlustas endale kolmanda ametiaja Hiina juhina

Xi kolmas ametiaeg muudab Hiinas seni kehtinud võimu ülemineku norme, mille eesmärk oli takistada ainuvalitsemise tagasitulekut ning tagas liidrite perioodilise vahetumise, kirjutas väljaanne The Wall Street Journal (WSJ).

Suurim draama nädala kestnud parteikongressi ajal toimus ametlikul lõpetamisel laupäeval, kui Xi 79-aastane eelkäija, presiidiumis tema kõrval istunud Hu Jintao tõsteti kongressi ajal toolilt pooleldi jõuga püsti ja talutati saalist välja. Uudisteagentuuri Xinhua teatas hiljem, et Hu ei tundnud end istungi ajal hästi. Hu väljasaatmine eelnes vahetult Hiina kompartei tippjuhtkonna uue koosseisu avalikustamisele.

#China: Former President & General Secretary of China, Hu #Jintao, Xi #Jinping's predecessor, has been physically removed from Communist Party Congress and has since disappeared. pic.twitter.com/yWHASApF9n