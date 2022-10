Eelarvesse kavandatust palju parem maksulaekumine püsis ka augustis

Tööjõumakse mõjutava palgafondi kasv püsis eelmise kuuga sarnasel tasemel. 2021. aastaga võrreldes püsis palgafondi kasv augustis eelmise kuuga sarnasel tasemel 12,6 protsenti, keskmise töötasu kasv kiirenes 9,3 protsendile, töökohtade arvu kasv aeglustus 2,9 protsendile.

Deklareeritud töötajate osakaal tööealistest oli 62,7 protsenti, mis püsib ajaloolise kõrgtaseme lähedal.

Sektoritest vedas augustis palgafondi kasvu majutus ja toitlustus 27,7 protsendiga. Antud sektor on ka kolme ja 12 kuu keskmise palgafondi kasvu liider (vastavalt 44,1 ja 36,1 protsenti).

Sotsiaalmaksu tasumine aeglustus augustis 9,7 protsendile. Kasv on selle aasta aeglaseim, kuid tuleb ka arvestada, et aprillis jõustus sotsiaalmaksuseaduse muudatus, kus teatud juhtudel vähenes sotsiaalmaksu määr 33 protsendilt 20 protsendile. See vähendab riigi poolt tasutud sotsiaalmaksu viie miljoni euro võrra kuus.

Füüsilise isiku tulumaksu (riigieelarve ja kohalike omavalitsuste osa kokku) head laekumist toetab endiselt tugev palgafondi kasv. Laekumine kasvas augustis võrreldes eelmise aastaga 16 protsenti.

Juriidilise isiku tulumaksu laekumise kasv aeglustus augustis 18,5 protsendile. Enamik kasvust tuli erasektori ettevõtete jaotatud kasumilt, ligi miljon eurot tulumaksu laekus ka riigiettevõtete jaotatud kasumilt.

Käibemaksu kiirenenud tasumise tõus tulenes tugevapoolsest majandusaktiivsusest, uuest hinnatõususu tipust ning madalast mullusest võrdlustasemest. Selle aasta kaheksa kuu tasumine (2,13 miljardit) ületab 20 protsendi ehk 356 miljoni euroga 2021. aasta sama aja taset.

Augustikuus suurenes käibemaksu tasumine esimese poolaasta keskmise kasvuga võrreldes veel kiiremas tempos, jäädes alla vaid aprillikuu tõusule.

Käibemaksu tasumisele andis hoogu uus hinnatõusu tipp, mis küündis augustis 24,8 protsendini. Samuti selgitab augusti kiirenenud kasvu mullune käibemaksu tasumise madal võrdlustase ehk tasumine oli tavapärasest väiksem. See tulenes eelmisel aastal järk-järgult taastuvast majandusest ja augustis taas jõustuma hakanud viirusepiirangutest.

Ettevõtete kogukäibe kasv augustis samuti kiirenes, mis peegeldab veel tugevapoolset majandusaktiivsust, sealjuures suurenesid käibed laiapõhjaliselt, märkis rahandusministeerium. Tegevusaladest mõjutas augustis käibemaksu tasumise kasvu enim kaubandus ehk jae- ja hulgikaubandus ning energeetika.

Aktsiiside tasumise kasv jäi suvekuudel eelmisest aastast madalamaks

Aktsiiside tasumine augustis on suvekuudest kõige suurema kasvuga, kuid on oluliselt tagasihoidlikum aasta alguse kasvudest. Suveperioodil olid kõikide aktsiiside tasumised suuremas osas eelmisest aastast madalamad ning seda tänu üldisele hinnatõusule, mis eelkõige mõjutab sisetarbimist.

Alkoholiaktsiisi tasumine suurenes augustis 14,4 protsenti võrreldes aasta varasemaga.

Kui möödunud kahel kuul oli lahja alkoholi deklareerimine varasema aastaga võrreldes languses, siis augustis suurenes nii kääritatud jookide kui õlle deklareerimine. Suvekuudele on tavapäraselt omane eelkõige lahja alkoholi populaarsus ning deklareerimine on aasta kõrgeimas punktis. Sel aastal on aga suvekuudel deklareeritud keskmisest rohkem kanget alkoholi ja veini, kaheksa kuuga on deklareerimine suurenenud vastavalt 14,8 ja 15,6 protsenti.

Kütuseaktsiisi tasumine augustis jäi praktiliselt eelmise aasta tasemele, suurenedes aastaga marginaalselt 0,3 protsenti. Kütuseaktsiisi laekumine on viimastel kuudel vähenenud oluliselt, iga kuuga väheneb kumulatiivne kasv ning tasumine eelmise aastaga võrreldes oli augusti lõpuks vähenenud juba 1,1 protsenti.

Languse peamine põhjus seisneb eelkõige maagaasi tarbimise vähenemises, mida on suudetud sellel aastal üle 19 protsendi kahandada.

Mootorikütuste deklareerimine püsib aasta varasemaga võrreldes väikses kasvus. Augustis suurenesid aasta varasemaga võrreldes nii bensiini kui ka diislikütuse kogused, kuid aasta kokkuvõttes on kasvus vaid diislikütuse deklareerimine.