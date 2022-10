Karilaid: tuleva aasta eelarve saaks olla parem, aga ilmselt toetame seda

Karilaid rääkis "Esimeses stuudios", et valitsuskoalitsioon on 2023. aasta riigieelarvesse planeerinud palju häid asju sisse, kuid inimeste aitamiseks võiks seal rohkem olla.

"2023. aasta eelarve, seal on väga palju häid asju sees, suund on õige, aga me ütleme, et täna seda on vähe. Kui me vaatame, et inflatsioon on 25 protsenti, ostujõud on langenud juba üle nelja aasta tagusesse aega, siis me näeme, et tänaste tingimuste, võimaluste juures oleks võimalik oma inimestele rohkem pakkuda," rääkis ta.

Karilaid kritiseeris ka, et eelarves on suured investeeringud ära jäetud. Tema sõnul on praeguses hangunud majandusolukorras investeeringud võtmesõna, mis majandust turgutaks.

Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev ütles, et 2023. aasta eelarve on inimestele kindlustunde andmise eelarve.

"Esmalt tooks välja kaitsekulud, üle miljardi, see on pretsedenditu. Ja kui räägime Eesti inimestest, Eesti riigi julgeolekust, siis see on täna ainuvõimalik tänases julgeolekuolukorras, panustada tugevalt riigikaitsesse," ütles ta.

"Kui räägime inimeste toimetulekust, siis on seal samamoodi suur hulk vajalikke tegevusi selleks, et inimestele anda kindlustunnet hinnasõjas, et inimesed saaksid paremini hakkama. Alustame kas või pensionitest: keskmine pension tõuseb üle 700 euro. /.../ See pole tänu Keskerakonnale, see on suuresti tänu Reformierakonnale ja sellele, et lõpeb ära ka töötavate pensioniäride karistamine ehk esimene samm tulumaksuküüru likvideerimisel, keskmise pensioni tulumaksuvabastus. Tõuseb samamoodi tulumaksuvaba miinimum 500 eurolt 650 eurole. See loetelu on pikk," lisas Võrklaev.

"Tänaste maksulaekumiste juures ei ole mõtet eputada, et see on väga hea eelarve. See võiks olla palju parem, saaks palju rohkem sotsiaalseid patju oma inimestele pakkuda," ütles Karilaid.

Karilaiu sõnul Keskerakond lõpphääletusel tuleva aasta riigieelarvet ilmselt siiski toetab.

"Ütleme, et seal on häid asju sees, kahtlemata. On need asjad, mida me leppisime kokku juba eelmise valitsuse ajal – on see erakorraline pensionitõus, perehüvitised, lastetoetused. Meie samm oleks pikem, aga see suund on õige. Täna oleks võimalus teha tänases riigikassa olukorras rohkem oma inimeste jaoks ära, aga printsiibis me lõpphääletusel seda eelarvet suure tõenäosusega ikkagi toetame," sõnas ta.

"Ma usun, et see on tänases raskes olukorras parim eelarve ja seda on ka seni aruteludelt näha olnud, et eks opositsioon ja koalitsioon peavad ikka võitlema, aga tegelikult ega teil liiga palju halba selle kohta öelda pole. Ma arvan, et see on Eesti jaoks, Eesti inimeste jaoks ja seda on rõõm kuulda, et me selle koos vastu võtame," vastas Võrklaev.

Karilaid märkis siiski, et tegemist ei ole parima võimaliku eelarvega. "Eks me saame aru, et me saaksime parema eelarve siis teha, kui me oleme võimul ja ma loodan, et see juhtub 2023. aasta märtsis ja siis me näitame, kuidas saab teha paremat eelarvet kui teie."