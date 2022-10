Läänemets teeb otsuse metropoliit Eugeni elamisloa kohta tuleval nädalal

Siseminister Lauri Läänemets ütles, et ta ei ole rahul pöördumisega, mille avaldas neljapäeval Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik. Ta märkis, et kui kiriku pea, metropoliit Eugeni 12. oktoobriks selgelt Vene õigeusu kiriku juhi, patriarh Kirilli sõda toetavaid avaldusi hukka ei mõista, teeb ta ettepaneku Eugenilt alalise elamisloa võtmiseks.

Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku sinod märkis neljapäeval tehtud pöördumises, et kirik mõistab sõja hukka, palvetab ukrainlaste eest, aga avaldas mõistmatust selle üle, miks kirikult pidevalt poliitilisi avaldusi nõutakse. Sinod viitas, et kirik toetas Eesti Kirikute Nõukogu märtsikuist otsust, mis mõistab hukka Venemaa sõjategevuse Ukrainas.

"Seal ei ole võetud neid seisukohti, mida Eesti riik on soovinud. Ja me pole ka metropoliit Eugenit Eestis ise näinud ka," ütles Läänemets ERR-ile.

Läänemets soovib Eugenilt otseselt patriarh Kirilli avalduse hukka mõistmist. Vene õigeusu kiriku juht, patriarh Kirill ütles eelmise nädala esmaspäeval, et Vene sõdurid täidavad Ukraina vastu sõdides nii oma kutsumust kui ka kohust isamaa ja ühiskonna ees, mistõttu nende tegevus on võrreldav enda ohvriks toomisega ning näitab ka ustavaks jäämist antud tõotustele. Kirilli sõnul saavad hukkunud Venemaa sõdurid andeks absoluutselt kõik patud.

"Sellest tuleb ennast konkreetselt taandada. Seda taandamist sellest avalduses tehtud ei ole," sõnas Läänemets.

Läänemets ütles, et siseministeerium saatis reedel Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikule kirja, milles on kaks soovi.

"Me soovime metropoliit Eugenilt seisukohta Eesti avalikes meediaväljaannetes, mis on ühemõtteliselt arusaadav, kas metropoliit jagab patriarh Kirilli seisukohta või ei jaga. Ja teiseks peab Eugeni veenma nii siseministeeriumit kui ka Eesti üldsust, et Moskva patriarhi sõnavõtust kantud sõjaõhutustegevuse mõjusid või ideoloogiat selles kirikus edasi ei anta," rääkis Läänemets.

"Me peame olema veendunud, et ükski organisatsioon, ka usuorganisatsioon Eesti vabariigi territooriumil ei toetaks sõda ja distantseerib end sõjaõhutamisest. Kui ta seda ei tee, siis tähendab vastupidist seisukohta ja vastupidisel seisukohal Eestis ükski organisatsioon olla ei tohiks. See on otseselt julgeolekuküsimus," põhjendas Läänemets.

Siseminister andis metropoliit Eugenile vastamiseks aega 12. oktoobrini. Kui selleks ajaks ei ole vastust tulnud, lubas Läänemets teha ettepaneku metropoliit Eugenilt alalise elamisloa võtmiseks.

"Mina palun politsei- ja piirivalveametil vastavalt seadusele algatada menetlus. Politsei ja kaitsepolitseiamet peavad selle protsessi läbi tegema, mis puudutab julgeolekut. Need alused on olemas. Ja mina samal ajal pean ka valitsuspartnerile selle ettepaneku tegema, sest see on oluline küsimus, mida siseminister üksi otsustama ei peaks," rääkis Läänemets.

Läänemets lisas veel, et siseministeerium vaatab üle ka kirikute ja koguduste seaduse eesmärgiga vajadusel seda täiustada või luua sätted, mis välistaks vaenuliku mõjutustegevuse usuorganisatsioonide kaudu.