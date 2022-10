Õigeusu kiriku sinod: kirik ei saa pidevalt poliitiliste avaldustega esineda

Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku sinod märkis neljapäeval tehtud pöördumises, et kirik mõistab sõja hukka, aga avaldas mõistmatust selle üle, miks kirikult pidevalt poliitilisi avaldusi nõutakse. Sinod viitas, et kirik toetas Eesti Kirikute Nõukogu otsust, mis mõistab hukka Venemaa sõjategevuse Ukrainas.

"Kõlavad süüdistused meie Eesti Õigeusu Kiriku aadressil, justkui kutsuks meie Kirik üles konflikti ja vägivalla jätkumisele, kuigi midagi sellist pole kogu sõja jooksul olnud ega saagi olla. Meie Kirik on kõigi sõdade vastu, ta on rahu poolt ja kõigi konfliktide rahumeelse lahendamise poolt," kirjutas sinod.

"Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik toetas Eesti Kirikute Nõukogu 19. märtsi otsust, mis mõistab hukka Venemaa sõjategevuse Ukrainas. Samas aga jätkuvad üleskutsed, et Kirik annaks poliitilise hinnangu käimasolevate sündmuste kohta ning esineks pidevalt poliitiliste avaldustega. Aga kui Kirik tõmmatakse nendesse vaidlustesse ja hakkab poliitikutega sarnaselt vihaselt hukka mõistma toimuvaid sündmusi, kus siis saaks inimene leida rahu oma ärevuses hingele?" seisab avalduses.

Sinod kutsus neid, kes võtavad vastu poliitilisi otsuseid, või kes töötavad konflikti kajastamisel meedia kaudu, üles vaoshoitusele ja mõistlikkusele sõnades. "Me näeme, kui lihtne on lõhkuda rahu ja kui raske on seda hiljem taastada. Otsigem rahu oma südameis, oma peredes, meie ühiskonnas," märkis sinod.

Sinod märkis, et kui sõda lõpetatakse üksnes relva jõul, ent vastastikune vihkamine ei saa ületatud, siis ei saa me olla kunagi kindlad, et konflikt ei võiks uuesti puhkeda.

Sinod kutsus koguduseliikmeid palvetama Ukraina eest, aga ka siinse õigeusu kiriku eest. "Kutsume üles palvetama ka meie Kiriku eest, et me saaksime takistusteta jätkata oma rahu teenimist."

Eesti võimud soovivad Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku pealt, metropoliit Eugenilt avalikku seisukohavõttu Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Kirilli sõnade suhtes, milles Vene õigeusu kiriku pea õigustas Venemaa agressiooni Ukrainas.

Vene õigeusu kiriku juht, patriarh Kirill ütles eelmise nädala esmaspäeval, et Vene sõdurid täidavad Ukraina vastu sõdides nii oma kutsumust kui ka kohust isamaa ja ühiskonna ees, mistõttu nende tegevus on võrreldav enda ohvriks toomisega ning näitab ka ustavaks jäämist antud tõotustele. Kirilli sõnul saavad hukkunud Venemaa sõdurid andeks absoluutselt kõik patud.

Siseminister Lauri Läänemets märkis, et kui Eugeni seisukoht peaks olema sõda toetav, saab Eesti tema elamisloa tühistada.