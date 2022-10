Kompartei kaadripoliitika vihjab, kuidas Xi plaanib Hiinat edasi juhtida

Hiina komparteid juhib seitsmeliikmeline poliitbüroo.

"Xi plaanib poliitbüroosse tuua neli uut inimest," vahendas South China Morning Post.

Hiina asepeaminister Hu Chunhua oli kunagi noorim poliitbüroo liige. Tema patroon on kompartei endine juht Hu Jintao. Analüütikud spekuleerisid kümme aastat tagasi, et Hu Chunhuast võib saada Xi Jinpingi järeltulija. Nüüd on tekkinud küsimus, kas Hu Chunhua saab omale peaministri ametikoha.

Hiina praegune peaminister on Li Keqiang, kes oma ametikohal ei jätka.

"Kui Hu saab peaministriks, siis tõenäoliselt sellepärast, et Xi tahab teda sellele ametikohale, ta pole aga Xi mantlipärija," ütles konsultatsioonifirma Eurasia Group analüütik Neil Thomas.

"Hu Chunhua on kogenud poliitik. Xi ei pea teda endale ka ohtlikuks," lisas Thomas.

Ajalehe The Wall Street Journal teatel ei plaani Xi Hu Chunhuad edutada, ta kavatseb juhtkonda tuua ainult oma lähedased liitlased. Võimalik, et uueks peaministriks saab Shanghai kompartei juht Li Qiang. Li oli varem Xi nõunik ja järgis Shanghais kompartei karmi koroonapoliitikat.

Kõik Hiina peaministrid on viimastel aastakümnetel olnud endised asepeaministrid ja poliitbüroo liikmed. Li Qiang ei vasta nende kriteeriumitele.

Mõttekoja Brookings Institution Hiina ekspert Cheng Li ütles, et Hu Chunhua edutamine annaks märku parteisisesest poliitilisest ühtsusest. "Ühtsus on midagi, mida Xi Jinping soovib. Varasemad juhid, nagu Hu Jintao, on endiselt mõjukad kompartei liikmed," ütles Cheng Li.