Sõja 239. päev: Ukraina kindral – kasvab oht Vene rünnakuks läbi Valgevene

Oluline 20. oktoobril kell 22.35:

- Ukraina meedia: venelased mineerisid Kahhovska hüdroelektrijaama tammi;

- Kindral Hromov: Venemaa võib kogenud väed Dnepri läänekaldalt evakueerida;

- Ukraina kindral: Kasvab oht Vene rünnakuks läbi Valgevene;

- Scholz: Saksamaa õpetab 5000 Ukraina sõdurit välja kevadeks;

- Zelenski: viimase kuu jooksul tulistasid Ukraina väed alla 233 Iraani hulkurdrooni;

- Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Iraanile seoses droonide tarnega Venemaale;

- Zelenski: Venemaa hävitas viimase ööpäeva jooksul kolm elektrijaama;

- Scholz: põletatud maa taktika ei aita Venemaal sõda võita;

- Briti luure: Venemaa kaalub oma vägede väljaviimist Hersoni piirkonnast;

- Elektrikatkestuste tõttu on Ukrainas internetiühendus häiritud;

- Ukraina ründas riigi lõunaosas Venemaa õhutõrjesüsteeme;

- ISW: Venemaa võib otsida ettekäänet, et hävitada Hersoni oblastis asuv hüdroelektrijaama tamm.

Ukraina meedia: Kahhovska hüdroelektrijaama tamm mineeritud

Ukraina sõjablogija Illia Ponomarenko teatas, et venelased on mineerinud Kahhovska hüdroelektrijaama tammi Dnipro jõel. "Selle hävitamine tähendaks, et umbes 80 linna ja asundust tabaks üleujutus," kirjutas Ponomarenko viitega president Zelenskile. Üleujutus mõjutaks näiteks Hersonit, samuti võiks see lõpetada Zaporižžja tuumajaama töö, sest jaam ei saaks enam jahutuseks vajalikku vett.

Zelenski on palunud, et Kahhovska tammi piirkonda saadetaks rahvusvaheline jälgimismissioon.



40 protsenti Ukraina elektrisüsteemist on rivist väljas

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba teatas neljapäeval, et Kiiev teeb koostööd NATO, Euroopa Liidu ning teiste partneritega, et leida vastumeetmeid Vene rünnakutele Ukraina taristu pihta.

Ukraina võimude sõnul on Vene rünnakute tõttu rivist väljas vähemalt 40 protsenti Ukraina elektritootmise võimekusest, vahendas CNN.

Ukraina välisministeeriumi teatel on Ukraina diplomaadid palunud mitmelt rahvusvaheliselt organisatsioonilt, mittetulundusühingult ning erafirmalt elektrigeneraatoreid ning tehnikat gaasitaristu tarbeks.

Praeguseks on Ukrainat elektriühenduse taastamisel aidanud Itaalia, Prantsusmaa, Leedu, Soome, Saksamaa ja Poola. Kokku on Ukrainale lubatud 600 ühikut erinevat tehnikat elektrikriisiga tegelemiseks.

"Vene raketiterror ei murra Ukrainat ega meie partnereid," kinnitas välisminister Dmõtro Kuleba.

Ukraina kindral peastaabist: Venemaa võib kogenud väed Dnepri läänekaldalt evakueerida

Ukraina relvajõudude peastaabi ohvitseri Oleksii Hromovi hinnangul võivad Vene väed evakueerida Dnepri jõe läänekaldalt kogenud väed ning jätta sinna ainult värskelt mobiliseeritud üksused.

Hromovi sõnul on Venemaa aru saanud, et nad ei saa Ukraina vägede edenemist tagasi hoida, vahendas The Kyiv Independent.

Hromovi sõnul on Vene vägede põhiülesanne hoida rindejoont ning peatada Ukraina vägede pealetung Hersoni oblastis.

Kindrali väitel on selleks ülesandeks mõeldud värskelt mobiliseeritud üksused. Samuti olevat Vene väed otsustanud suurendada oma väegrupeeringut Dnepri läänekaldal, vahendas Ukrainska Pravda.

Kindrali hinnangul on olukord rindejoonel muutunud mobiliseeritud sõdurite lisandumise tõttu raskemaks, kuid Venemaa ei saavuta siiski oma eesmärke.

Kindrali sõnul viib mobilisatsioon ainult rohkemate Vene kaotusteni, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina kindral: Kasvab oht Vene rünnakuks läbi Valgevene

Ukraina brigaadikindrali Aleksei Gromovi sõnul võib Venemaa uus rünnakusuund olla Ukraina lääneosa, et lõigata ära põhilised varustusteed Poolaga.

Samuti on kindrali sõnul Venemaa viinud lennuväge ning muid üksustele Valgevenesse. Samuti jätkub varjatud mobilisatsioon Valgevenes.

Gromov lubas, et Ukraina on valmis adekvaatseks reaktsiooniks juhuks kui läbi Valgevene rünnatakse taas Ukrainat, vahendas Ukraina peastaap.

Scholz: Saksamaa õpetab 5000 Ukraina sõdurit välja kevadeks

Saksa kantsler Olaf Scholz kinnitas, et Saksamaa kavatseb õpetada välja Ukraina sõdureid, vahendas AP.

Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks õpetada välja 15 000 Ukraina sõdurit.

Ukraina peastaap: Iraani otsustas saata Vene vägedele appi drooni-instruktorid

Venemaa ostis hiluti teadmata hulgal Arash-2 droone, mis on suurema hävitusjõuga kui seni kasutatud Shahed-136 droonid.

Ukraina peastaabi sõnul on Iraani võimud otsustanud saata instruktorid, et õpetada Vene vägedele kuidas kasutada Shahed-136 ning Arash-2 droone.

Samuti on Ukraina peastaabi väitel saabunud okupeeritud Luhanski oblasti aladele Vene mobiliseeritud väed.

Zelenski: viimase kuu jooksul tulistasid Ukraina väed alla 233 Iraani hulkurdrooni

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Ukraina väed on viimase kuu jooksul alla tulistanud 233 Iraanis toodetud hulkurdrooni.

"Kuu jooksul tulistati alla 233 Shahedi ja kümneid rakette. Ainuüksi kolmapäeval hävitati Kiievi piirkonnas 10 drooni. Veel 11 Shahedi tulistasid alla lõuna piirkonna sõdurid. Tänan teid suurepärase töö eest," teatas Zelenski.

Euroopa Liit leppis kokku uutes sanktsioonides Iraanile seoses droonide tarnega Venemaale

Euroopa Liidu liikmesriigid leppisid kokku uutes sanktsioonides Iraanile, teatas Euroopa Liidu eesistujariik Tšehhi ühismeedia kaudu.

Euroopa Liidu liikmesriigid otsustasid külmutada kolme isiku ning ühe organisatsiooni varad, kes on droonide tarnimisega seotud.

Samuti ollakse valmis täiendavateks sanktsioonideks nelja Iraani organisatsiooni vastu, mis on ka varem sanktsioonide all olnud.

Vene allikate sõnul on Hersonist ära viidud 15 000 tsiviilisikut

Moskva poolt Hersoni oblasti asejuhiks määratud Kirill Stremousovi sõnul on praeguseks 15 000 ukrainlast Hersoni oblastist ümber paigutatud, vahendas CNN.

Vene okupatsioonivõimud on teatanud, et soovivad kuni 60 000 elanikku Dnepri jõe läänekaldalt ära viia.

Zelenski: Venemaa hävitas viimase ööpäeva jooksul kolm elektrijaama

"Venemaa jätkab Ukraina elektritaristu pommitamist. Viimase ööpäeva jooksul hävitati kolm elektrijaama," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Palun ärge lülitage sisse mittevajalikke elektriseadmeid. Palun piirake seadmete kasutamist, mis nõuavad palju elektrit," lisas Zelenski.

Scholz: põletatud maa taktika ei aita Venemaal sõda võita

Saksamaa kantsler Olaf Scholz ütles neljapäeval, et Venemaa president Vladimir Putin pole suutnud lõhkuda lääneriikide ühtsust ega saavuta oma eesmärke, vahendas The Guardian.

"Põletatud maa taktika ei aita Venemaal sõda võita. See ainult tugevdab Ukraina ja tema partnerite ühtsust. Kõik valed, mis kirjeldasid Venemaa võite, see oli vaid fassaad, nagu Potjomkini küla," ütles Scholz.

Briti luure: Venemaa kaalub oma vägede väljaviimist Hersoni piirkonnast

Ukrainas asuvate Vene vägede juht Sergei Surovikin nimetas hiljuti Vene vägede olukorda Dnepri jõe läänekaldal Hersoni oblastis pingeliseks.

Suurbritannia kaitseministeeriumi hinnangul näitab see, et Vene võimud kaaluvad tõsiselt oma vägede väljaviimist Hersoni piirkonnast.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/LeQsOOjVXy



#StandWithUkraine pic.twitter.com/rHzlFrXAJU — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 20, 2022

Vene vägede jaoks saab olema arvestatav väljakutse oma vägede evakuatsiooni logistika korraldamine Dnepri läänekaldalt idakaldale. Dnepri jõgi on kohati 1000 meetrit lai.

Ukraina rünnakute tõttu on põhilised sillad üle Dnepri kahjustatud ning Vene väed sõltuvad ajutistest ujuvsildadest.

Hiljem kinnitas Briti kaitseministeerium, et juhul kui Vene väed lahkuks Dnepri jõe läänekaldalt, siis kasutatakse selleks suuresti praame Nova Kahhovka tammi lähistel.

Additional Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 October 2022



Russia would rely heavily on military pontoon ferry units during any withdrawal across the Dnipro river.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/ILsUwLvIiG — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 20, 2022

Elektrikatkestuste tõttu on Ukrainas internetiühendus häiritud

"Internetiühendus langes Kiievis 81 protsendini oma tavapärasest tasemest, kuna linnas esineb elektrikatkestusi," teatas võrguandmeid vaatlev organisatsioon NetBlocks.

Ukraina ründas riigi lõunaosas Venemaa õhutõrjesüsteeme

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et riigi relvajõud korraldasid kuus rünnakut Venemaa õhutõrjesüsteemide pihta.

Lõunaringkonna staap teatas oma öises rindeteates, et kolmapäeva jooksul hukkus nende vastutuspiirkonnas 43 Vene sõdurit, hävitati kuus tanki, kaks haubitsat, kaks laskemoonaladu.

ISW: Venemaa võib otsida ettekäänet, et hävitada Hersoni oblastis asuv hüdroelektrijaama tamm

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Venemaa võib rünnata Kahhovka hüdroelektrijaama tammi ja süüdistada selle ründamises siis hoopis Ukrainat. Moskva võib eeldada, et tammi hävitamine võib katta Venemaa sõdurite taganemist Dnipro jõe paremkaldalt. Samuti takistaks see Ukraina vägede edasitungi.

Ukrainas asuvate Vene vägede juht Sergei Surovikin nimetas hiljuti Vene vägede olukorda Dnepri jõe läänekaldal Hersoni oblastis pingeliseks. Kindral hoiatas, et "varsti tuleb teha raskeid valikud", mis analüütikute hinnangul tähendab sealse Vene väekoondise taandumist üle Dnepri jõe.

Surovikin väitis 18. oktoobril, et temani on jõudnud informatsioon, et Kiiev kavatseb rünnata Kahhovka hüdroelektrijaama tammi. Sama väidet kordas ka okupeeritud Hersoni juht Vladimir Saldo.

Selline rünnak tuleks kasuks ka Kremli propagandamasinale, mis tahab näidata, et Ukraina on terroristlik riik, hindas ISW.

Sõda räsib Ukrainat Autor/allikas: SCANPIX/EPA/YEVGEN HONCHARENKO

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 370 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 66650 (võrdlus eelmise päevaga +370);

- tankid 2567 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 5255 (+20);

- lennukid 269 (+0);

- kopterid 243 (+1);

- suurtükisüsteemid 1646 (+9);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 372 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 189 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1311 (+25);

- tiibraketid 329 (+6);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4005 (+6);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 147 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.