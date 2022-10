Akkermann: riigile on tulusid juurde vaja, aga maksudebatti lähikuud ei too

Riigil on vaja uusi tulusid juurde leida, kuid lähema nelja kuu jooksul maksudebatti ei toimu, ütles rahandusminister Annely Akkermann (RE). Ta ootab, et erakonnad lisaksid oma valimisprogrammidesse maksuettepanekuid.

Akkermann ütles "Esimeses stuudios", et kuna Eesti elab praegu üle oma võimete, kuna riigieelarve defitsiit on 2,6 protsenti sisemajanduse kogutoodangust. Samas on see Ukrainas käiva sõja tõttu tema sõnul põhjendatud.

Ministri hinnangul oleks Eestis aga vaja uusi makse, et riigi tulusid kasvatada.

"Ma arvan küll, et riigile on vaja uusi tulusid juurde leida. Aga maksudebatti nelja kuu jooksul kindlasti ei peeta. Maksumuudatusi selle aja jooksul vastu ei võeta. Aga valimised on saabumas ja ma tegelikult loodan, et erakonnad panevad oma programmidesse ka maksuettepanekuid ja küsivad mandaati valijatelt. Selleks on valimised hea võimalus," rääkis ta.

Akkermann ise saates konkreetseid maksuideid välja ei pakkunud.

"Mina juba tegelesin riigikogus viimased kolm aastat riigi uute sissetulekute kasvatamisega ja ma juhtisin väga põhjalikult kahe eelnõu menetlust. Üks oli ehitusseadustiku muudatus, mis sätestas täpsemad tingimused tuuleparkide ehitamiseks Eesti rannikuvetesse ja pärast seda võeti vastu merealaplaneering. Ja ka tuulikutasu eelnõu toob riigi ja kohalike omavalitsuste eelarvetesse ikkagi miljoneid," rääkis ta.

"Mis puudutab näiteks tuuleparke, siis Liivi lahe tuul suudaks tööd teha miljardi euro eest aastas ja sealt ikkagi laekub kümneid miljoneid eurosid makse riigieelarvesse ka."

Akkermann ütles, et tema isiklik seisukoht on, et maamaks peaks Eestis suurem olema.

"Minu enda seisukoht on see, et väga palju maad on tsiviilkäibest või majandamisest väljas tänu sellele, et inimesed on selle ostnud, maamaksu Eestis peaaegu ei ole ja saab lihtsalt hoida ja vaadata, kuidas kapital kasvab ja maa ei teeni tulu, ei panusta rahvamajandusse. See koht minu arvates on, kust võiks suurem sissetulek tulla. Aga samal ajal see ei ole midagi uut – maa-amet kavandab maa korralist ümberhindamist ja on ette näha, et maa hind kasvab erinevates piirkondades erinevatel kinnistutel ikkagi kordades ja see peaks hakkama kehtima 2024. aastal. Sealt peaks tulema täiendav maksutulu ja ma arvan, et see on õige," selgitas ta.

Automaksu Akkermann ei toeta, märkides, et selleks on Eestis kütuseaktsiis.

"Meil on kütuseaktsiis. Sellega on sama, et nõutakse aktsiisi langetamist, aga nõutakse ka paremaid teid. Tegelikult kütuseaktsiis on autoga sõitmise maks," ütles minister, tõdedes, et tee-ehitajate sõnul peaks teid hooldama senisest suuremate summade eest.

Kõrghariduse puhul peab Akkermann tähtsaks, et esimene kõrgharidus oleks inimestele tasuta, kuid järgnevad tasulised.

Riigieelarve puudujääki tuleb ministri sõnul parandada majanduskasvu ajal. "Kui majandus hakkab kasvama, maksutulud kasvavad, siis me sama kiiresti ei tõsta kulusid järgi. Ainult niimoodi vahe muutub väiksemaks."